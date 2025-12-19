Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

¡No te lo pierdes!

"¡Esto es un regalazo!": Nochebuena con Tu cara me suena, el próximo miércoles en Antena 3

Un año más, podremos disfrutar de las mejores actuaciones y momentos del concurso en una de las noches más mágicas del año.

"¡Esto es un regalazo!": Nochebuena con Tu cara me suena, el próximo miércoles en Antena 3

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Tu cara me suena lleva doce ediciones regalándonos grandes momentos y nos ha permitido descubrir a grandes imitadores de nuestro país, como la ganadora de la duodécima edición, Melani.

Tanto los concursantes, como el jurado, como el propio Manel Fuentes nos han hecho reír en numerosas ocasiones y, el próximo miércoles, prometen volver a hacerlo en un especial Nochebuena.

"No se me ocurre un mejor regalo de Navidad que una Nochebuena con Tu cara me suena", nos adelanta Manel Fuentes. Revive los mejores momentos de la historia del programa, el próximo miércoles por la noche, en Antena 3.

Tartazos, reencuentros y numerazos: repasamos los mejores momentos que nos ha regalado Tu cara me suena 12

Tartazos, reencuentros y numerazos: repasamos los mejores momentos que nos ha regalado Tu cara me suena 12

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

"¡Esto es un regalazo!": Nochebuena con Tu cara me suena, el próximo miércoles en Antena 3

"¡Esto es un regalazo!": Nochebuena con Tu cara me suena, el próximo miércoles en Antena 3

Mika arrasa en la final de La Voz con una explosiva versión de ‘Modern times’

Mika arrasa en la final de La Voz con una explosiva versión de ‘Modern times’

Oihan deslumbra en la Gran Final de La Voz: sigue la gala en directo

Oihan deslumbra en la Gran Final de La Voz: sigue la gala en directo

Oihan en la Final de La Voz
Actuación | Gran Final

¡Espectacular! Oihan sorprende volviendo a cantar en español con Pastora Soler

Pablo López
Actuación | Gran Final

Pablo López enamora con ‘El niño del espacio’ por primera vez en La Voz

Sergio Dalma y Kimy convierten Gran Final de La Voz en una fiesta con ‘Baila morena’
Actuación | Gran Final

Sergio Dalma y Kimy convierten Gran Final de La Voz en una fiesta con ‘Baila morena’

El artista interpretó uno de sus mayores éxitos junto a la finalista de Sebastián Yatra.

Antía emociona a Pablo López con ‘Complicidad’ en La Voz
Actuación | Gran Final

Antía emociona a Pablo López con ‘Complicidad’ en La Voz

La gallega se ha dejado la piel en su actuación en la Gran Final con una actuación que nos ha enamorado.

Los finalistas de La Voz deslumbran en la Gran Final con Malú y Pablo López

Los finalistas de La Voz deslumbran en la Gran Final con Malú y Pablo López

Laura Pausini

Laura Pausini inaugura la Gran Final de La Voz con una emocionante versión de ‘Mi historia entre tus dedos’

Dos jugadas deciden El Rosco más tenso: Rosa falla y Manu lanza un órdago

Dos jugadas deciden El Rosco más tenso: Rosa falla y Manu lanza un órdago

Publicidad