"¡Esto es un regalazo!": Nochebuena con Tu cara me suena, el próximo miércoles en Antena 3

Tu cara me suena lleva doce ediciones regalándonos grandes momentos y nos ha permitido descubrir a grandes imitadores de nuestro país, como la ganadora de la duodécima edición, Melani.

Tanto los concursantes, como el jurado, como el propio Manel Fuentes nos han hecho reír en numerosas ocasiones y, el próximo miércoles, prometen volver a hacerlo en un especial Nochebuena.

"No se me ocurre un mejor regalo de Navidad que una Nochebuena con Tu cara me suena", nos adelanta Manel Fuentes. Revive los mejores momentos de la historia del programa, el próximo miércoles por la noche, en Antena 3.