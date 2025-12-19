Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Corea del Sur plantea financiar públicamente tratamientos para ponerse pelo

Su presidente considera una "cuestión de supervivencia" que los surcoreanos puedan hacerse injertos capilares en la sanidad pública

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, durante una conferencia de prensa en la Casa Azul en Se&uacute;l

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, durante una conferencia de prensa en la Casa Azul en SeúlReuters

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quiere que la sanidad universal del país cubra los tratamientos para ponerse pelo. El argumento es claro: considera que la calvicie se ha convertido en una “cuestión de supervivencia” para los jóvenes. La propuesta anunciada esta semana ampliaría la cobertura más allá de los tratamientos médicos a pacientes con enfermedades que sufren caída de cabello.

"Es una cuestión de supervivencia"

“Puede haber jóvenes que piensen que es injusto que sólo paguen las primas del seguro y no puedan recibir beneficios”, ha asegurado Lee en declaraciones recogidas por el diario inglés The Guardian. La idea no es nueva. El político la incorporó antes de llegar a la presidencia durante su campaña electoral en 2022. Las elecciones anteriores se centraron en el programa nuclear de Corea del Norte, las relaciones con Estados Unidos, los escándalos y los problemas económicos, según señaló AP.

Médicos y la oposición critican la propuesta

Durante la campaña, Lee aseguro que las personas con pérdida de pelo sufren "diariamente encuentros discriminatorios", lo que políticos de otros partidos de la oposición calificaron como declaraciones populistas para ganar apoyo social y una medida económicamente costosa. La Asociación Médica Coreana ha comentado la propuesta de incorporar esos trasplantes en un comunicado. Rechazan la idea y apuestan por que esa financiación pública vaya destinada a enfermedades más graves antes que la caída del pelo.

El mercado de tratamientos para la pérdida del cabello en Corea del Sur mueve al año 188 mil millones de wones, unos 110 millones de euros y las empresas del sector estiman que hay unos 10 millones de calvos en el país.

