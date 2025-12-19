El alcalde de uno de los pueblos afectados por el robo de votos en Extremadura: "Vienen buscando cajas fuertes, se ve perfectamente que a por los votos no han ido"

Francisco Trinidad es el alcalde de Torremejía, una de los tres municipios extremeños afectados porvarios robos cometidos en las oficinas de Correos, junto con Santa Amalia y Fuente de Cantos. Todo ha sucedido en plena campaña electoral extremeña, pero la Guardia Civil atribuye ya estos robos a la delincuencia común, por lo que Sussana Griso le ha preguntado a este alcalde si se ha precipitado María Guardiola al insinuar un pucherazo: "Puede ser lo primero que se te ocurra cuando entran en oficinas de Correos, pero por lo que ha demostrado la Guardia Civil parece ser un robo más de los muchos que suceden en los municipios y las ciudades".

"124 papeletas no indican nada y mucho menos cuando son de 3 municipios como ha sido"

Además Trinidad mantiene que unos 100 votos no alteran un resultado electoral: "124 papeletas no indican nada y mucho menos cuando son de 3, 4 municipios como ha sido". El alcalde de Torremejía asegura que se trata de "hechos aislados que han coincidido con unas elecciones".

Y señala que "Si viene buscando las cajas fuertes, dentro de las cajas fuertes se encontrarán los votos, los décimos, las loterías y todo lo que Correos tenga junto con el dinero que es lo que tiene que guardar seguro". Francisco Trinidad concluye tajantemente: "Se ve perfectamente que a por los votos no han ido".

