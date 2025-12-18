La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se reencuentran en un partido de su hijo Pablo

La infanta Cristina e Iñaki Urdagarin coincidían públicamente después de años y también de que el exjugador de balonmano hablase de su pasado en la cárcel y todos los cambios que ha habido en su vida desde que cumplió condena por el Caso Noós. Todas las miradas estaban puestas en ellos.

No han podido evitar coincidir en este momento ya que este partido era clave para el equipo de su hijo Pablo. Intentando no cruzarse en todo momento, Iñaki se sentó en la parte superior del polideportivo junto a su gran amigo Roberto Molina, doña Cristina lo ha hecho a varios metros, detrás del banquillo del Fraikin BM Granollers junto a dos amigas, casualmente una de ellas la mujer del regatista.

Iñaki Urdangarin en un partido de su hijo Pablo | Gtres

Centrados en animar a su hijo durante todo el partido el exmatrimonio no se ha cruzaba hasta el descanso, cuando Iñaki pasaba por delante de su exmujer y le dedicaba una discreta mirada que la hija del Rey Juan Carlos esquivaba bajando la cabeza mientras él continuaba su camino.

Después de coincidir fugazmente en la cafetería —un encuentro del que Europa Press asegura que no hay imágenes—, los dos regresaron a sus asientos con una actitud algo más distendida. Mientras él aprovechaba para tomar algo y charlar con las personas que le acompañaban, atento en varios momentos a su teléfono móvil, la infanta Cristina se volcó por completo en animar a su hijo, aplaudiendo con entusiasmo, coreando consignas de apoyo y siguiendo con atención cada jugada del partido.

La infanta Cristina en un partido de su hijo | Gtres

Una vez terminó el partido, Iñaki Urdangarin evitó acercarse a felicitar a su hijo por la victoria consciente de que al estar con su madre se formaría un gran revuelo alrededor. Así, su exmarido de la infanta se despidió a lo lejos mientras ella se quedaba hablando con unas amigas.