Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Actuación | Gran Final

¡Momentazo! Sebastián Yatra se luce en La Voz con ‘Canción para regresar’

El coach nos presentó uno de sus últimos temas en la Gran Final protagonizando un momento inolvidable.

Celia Gil
Publicado:

La Gran Final de La Voz alcanzó uno de sus momentos más alucinantes cuando Sebastián Yatra tomó el micrófono para interpretar ‘Canción para regresar’. Su actuación, esperada por el público, llenó el plató de energía y de una emoción que fue creciendo verso a verso.

Cada vez que Sebastián Yatra se sube al escenario nos deja un momento inolvidable. Sus canciones nos transmiten muchas emociones y esta noche lo ha vuelto a conseguir.

El colombiano protagonizó un momento muy especial al cantar su single en la Gran Final de La Voz. La actuación se convirtió en uno de los puntos más emotivos de la gala, sirviendo como un respiro a la tensión de la final.

Complicidad y energía: Yatra canta con Oihan y Kimy ‘Pareja del año’ en un número inolvidable

Antena 3» Programas» La Voz

