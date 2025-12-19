Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Para 4 personas

Receta fácil del mar para un menú festivo: crema de mejillones al azafrán, de Joseba Arguiñano

Una crema tan suave y sabrosa como esta siempre es una buena opción para comenzar cualquier menú festivo. Si ves lo fácil que es la elaboración, seguro que te animas a probarla.

Crema de mejillones al azafrán

La receta de hoy no necesita sal porque los mejillones aportan suficiente.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 K de mejillones
  • 100 ml de txakoli
  • 2 chalotas
  • 1 cebolla
  • 1 naranja
  • 1.200 ml de caldo de pescado
  • 100 ml de salsa de tomate
  • 1 g de hebras de azafrán
  • 300 ml de nata líquida
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 12 hojas de cebollino
  • Perejil
Elaboración

Raspa las conchas de los mejillones con un cuchillo, retírales las barbas y enjuágalos.

Calienta una cazuela grande con 3 cucharadas de aceite.

Pela las chalotas y la cebolla, córtalas en dados grandes e introdúcelos en la cazuela. Trocea 10 g de perejil y agrégalo. Pela la naranja y añade las pieles a la cazuela. Agrega los mejillones y el vino, tapa la cazuela y cocínalos hasta que se abran.

Saca los mejillones y retírales las conchas. Cuela el líquido a una cazuela y vierte el caldo de pescado. Pon los ingredientes a calentar (a fuego medio) hasta que reduzcan a la mitad.

Añade los mejillones (reserva 16-20 para decorar), la salsa de tomate, la nata y el azafrán. Cuece los ingredientes durante 3 minutos, pásalos a una jarra, tritúralos con una batidora eléctrica hasta que consigas una crema homogénea y cuélala.

Reparte la crema en 4 patos y decóralos con mejillones reservados anteriormente, las hojas de cebollino (picadas) y unas hojas de perejil.

Programas

