Receta fácil del mar para un menú festivo: crema de mejillones al azafrán, de Joseba Arguiñano

La receta de hoy no necesita sal porque los mejillones aportan suficiente.

Ingredientes, para 4 personas

2 K de mejillones

100 ml de txakoli

2 chalotas

1 cebolla

1 naranja

1.200 ml de caldo de pescado

100 ml de salsa de tomate

1 g de hebras de azafrán

300 ml de nata líquida

Aceite de oliva virgen extra

12 hojas de cebollino

Perejil

Ingredientes Crema de mejillones al azafrán | antena3.com

Elaboración

Raspa las conchas de los mejillones con un cuchillo, retírales las barbas y enjuágalos.

Calienta una cazuela grande con 3 cucharadas de aceite.

Pela las chalotas y la cebolla, córtalas en dados grandes e introdúcelos en la cazuela. Trocea 10 g de perejil y agrégalo. Pela la naranja y añade las pieles a la cazuela. Agrega los mejillones y el vino, tapa la cazuela y cocínalos hasta que se abran.

Agrega los mejillones y el vino | antena3.com

Saca los mejillones y retírales las conchas. Cuela el líquido a una cazuela y vierte el caldo de pescado. Pon los ingredientes a calentar (a fuego medio) hasta que reduzcan a la mitad.

Añade los mejillones (reserva 16-20 para decorar), la salsa de tomate, la nata y el azafrán. Cuece los ingredientes durante 3 minutos, pásalos a una jarra, tritúralos con una batidora eléctrica hasta que consigas una crema homogénea y cuélala.

Añade los mejillones (reserva 16-20 para decorar), la salsa de tomate, la nata y el azafrán | antena3.com

Reparte la crema en 4 patos y decóralos con mejillones reservados anteriormente, las hojas de cebollino (picadas) y unas hojas de perejil.