Para 4 personas
Receta fácil del mar para un menú festivo: crema de mejillones al azafrán, de Joseba Arguiñano
Una crema tan suave y sabrosa como esta siempre es una buena opción para comenzar cualquier menú festivo. Si ves lo fácil que es la elaboración, seguro que te animas a probarla.
La receta de hoy no necesita sal porque los mejillones aportan suficiente.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 K de mejillones
- 100 ml de txakoli
- 2 chalotas
- 1 cebolla
- 1 naranja
- 1.200 ml de caldo de pescado
- 100 ml de salsa de tomate
- 1 g de hebras de azafrán
- 300 ml de nata líquida
- Aceite de oliva virgen extra
- 12 hojas de cebollino
- Perejil
Elaboración
Raspa las conchas de los mejillones con un cuchillo, retírales las barbas y enjuágalos.
Calienta una cazuela grande con 3 cucharadas de aceite.
Pela las chalotas y la cebolla, córtalas en dados grandes e introdúcelos en la cazuela. Trocea 10 g de perejil y agrégalo. Pela la naranja y añade las pieles a la cazuela. Agrega los mejillones y el vino, tapa la cazuela y cocínalos hasta que se abran.
Saca los mejillones y retírales las conchas. Cuela el líquido a una cazuela y vierte el caldo de pescado. Pon los ingredientes a calentar (a fuego medio) hasta que reduzcan a la mitad.
Añade los mejillones (reserva 16-20 para decorar), la salsa de tomate, la nata y el azafrán. Cuece los ingredientes durante 3 minutos, pásalos a una jarra, tritúralos con una batidora eléctrica hasta que consigas una crema homogénea y cuélala.
Reparte la crema en 4 patos y decóralos con mejillones reservados anteriormente, las hojas de cebollino (picadas) y unas hojas de perejil.
