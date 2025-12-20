Edurne llena de magia navideña la final de La Voz cantando ‘Santa Claus llegó a la ciudad’

Edurne se subió al escenario para interpretar ‘Santa Claus llegó a la ciudad’ acompañada por los cuatro finalistas: Oihan, Kimy, Antía y Audrey. La actuación transformó el plató en una auténtica celebración navideña, llena de energía y ritmo.

Los finalistas se unieron a Edurne en un número muy especial. ¡Menudo regalo para los finalistas de La Voz 2025!

Edurne compartió este momento navideño que da el pistoletazo de salida a la Navidad. Una actuación de ensueño que puedes revivir en el vídeo de arriba... ¡A nosotros nos ha encantado!