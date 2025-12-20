Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Actuación | Gran Final

Edurne llena de magia navideña la final de La Voz cantando ‘Santa Claus llegó a la ciudad’

Los cuatro finalistas han cantado este tema con la coach de La Voz Kids para llenar de navidad el plató.

Edurne junto a los finalistas en La Final de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Edurne se subió al escenario para interpretar ‘Santa Claus llegó a la ciudad’ acompañada por los cuatro finalistas: Oihan, Kimy, Antía y Audrey. La actuación transformó el plató en una auténtica celebración navideña, llena de energía y ritmo.

Los finalistas se unieron a Edurne en un número muy especial. ¡Menudo regalo para los finalistas de La Voz 2025!

Edurne compartió este momento navideño que da el pistoletazo de salida a la Navidad. Una actuación de ensueño que puedes revivir en el vídeo de arriba... ¡A nosotros nos ha encantado!

invitados ok

De Laura Pausini a David Bustamante: estos son los diez artistas invitados de la Gran Final de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Edurne junto a los finalistas en La Final de La Voz

Edurne llena de magia navideña la final de La Voz cantando ‘Santa Claus llegó a la ciudad’

Kimy, última talent en actuar en la Gran Final: sigue la gala en directo

Kimy, última talent en actuar en la Gran Final: sigue la gala en directo

Beret y Oihan en La Final de La Voz

¡El dúo que necesitabas! Oihan y Beret dejan sin palabras el plató de La Voz

Ana Torroja y Antía
Actuación | Gran Final

Ana Torroja y Antía nos regalan este momento en el escenario de La Voz

Emoción y potencia: Malú conmueve en La Voz con ‘El intento’
Actuación | Gran Final

Emoción y potencia: Malú conmueve en La Voz con ‘El intento’

Las voces flamencas en La Final de La Voz
Actuación | Gran Final

Las voces flamencas más potentes de La Voz hacen historia en el escenario

Rafal ‘El Bomba’, Beli, Ana González, Nereida, Diego y Luis ‘El Granaino’ vuelven para interpretar ‘Se nos rompió el amor’ y ‘La quiero morir’.

Kimy
Actuación | Gran Final

Kimy apuesta por Lewis Capaldi para la Gran Final de La Voz

La talent no ha dejado de crecer en el programa gracias a su coach, Sebastián Yatra, y es una de las favoritas para ganar esta edición de La Voz.

Bustamante sorprende en La Voz y canta con Audrey ‘Sé’

David Bustamante sorprende en La Voz y canta con Audrey ‘Sé’

Sebastián Yatra en la Final de La Voz

¡Momentazo! Sebastián Yatra se luce en La Voz con ‘Canción para regresar’

Audrey demuestra su gran potencial con ‘I´ll never love again’ de Lady Gaga

Audrey demuestra su gran potencial con ‘I´ll never love again’ de Lady Gaga

Publicidad