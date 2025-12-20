Actuación | Gran Final
David Bustamante sorprende en La Voz y canta con Audrey ‘Sé’
La finalista del equipo de Malú se ha subido al escenario con el artista para vivir un momento único.
La actuación se convirtió en uno de los momentos más especiales de la noche. David Bustamante unió su voz a la de Audrey para ofrecer una interpretación cargada de emoción y complicidad.
Desde el primer momento que se subió en el escenario, la química entre ambos artistas atrapó al público y transformó el escenario en un auténtico espectáculo.
Juntos protagonizaron una versión mágica de ‘Sé’, uno de los últimos temas que el cantante estrenó hace apenas unas semanas. ¡Nos ha encantado esta preciosa versión en la Gran Final de La Voz!
