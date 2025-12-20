Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Actuación | Gran Final

Las voces flamencas más potentes de La Voz hacen historia en el escenario

Rafal ‘El Bomba’, Beli, Ana González, Nereida, Diego y Luis ‘El Granaino’ vuelven para interpretar ‘Se nos rompió el amor’ y ‘La quiero morir’.

Las voces flamencas en La Final de La Voz

Celia Gil
Publicado:

La Gran Final vivió uno de los números más impactantes y emocionantes de la noche cuando las mejores voces flamencas de La Voz: Rafael ‘El Bomba’, Beli, Ana González, Nereida, Diego y Luis ‘El Granaino’, se unieron en un homenaje único.

Con una intensidad capaz de erizar la piel, los artistas comenzaron con ‘Se nos rompió el amor’, llenando el plató de una profundidad y un sentimiento que solo el flamenco es capaz de transmitir.

Los artistas también interpretaron ‘La quiero a morir’ en un medley emocionante que nos recordó los grandes artistas que pasan por el escenario de La Voz. ¡Menudo momentazo!

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler en la Final de La Voz

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler brillan con un homenaje a la canción española en La Voz

Kimy

Kimy apuesta por Lewis Capaldi para la Gran Final de La Voz

Bustamante sorprende en La Voz y canta con Audrey ‘Sé’
Actuación | Gran Final

David Bustamante sorprende en La Voz y canta con Audrey ‘Sé’

Sebastián Yatra en la Final de La Voz
Actuación | Gran Final

¡Momentazo! Sebastián Yatra se luce en La Voz con ‘Canción para regresar’

Audrey demuestra su gran potencial con ‘I´ll never love again’ de Lady Gaga
Actuación | Gran Final

Audrey demuestra su gran potencial con ‘I´ll never love again’ de Lady Gaga

La talent del equipo Malú da su mejor versión en la última noche de La Voz.

Actuación | Gran Final

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler brillan con un homenaje a la canción española en La Voz

Las tres artistas se han subido al escenario para protagonizar uno de los momentos más inolvidables de la noche.

Oihan en la Final de La Voz

¡Espectacular! Oihan sorprende volviendo a cantar en español con Pastora Soler

