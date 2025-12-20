Las voces flamencas más potentes de La Voz hacen historia en el escenario

La Gran Final vivió uno de los números más impactantes y emocionantes de la noche cuando las mejores voces flamencas de La Voz: Rafael ‘El Bomba’, Beli, Ana González, Nereida, Diego y Luis ‘El Granaino’, se unieron en un homenaje único.

Con una intensidad capaz de erizar la piel, los artistas comenzaron con ‘Se nos rompió el amor’, llenando el plató de una profundidad y un sentimiento que solo el flamenco es capaz de transmitir.

Los artistas también interpretaron ‘La quiero a morir’ en un medley emocionante que nos recordó los grandes artistas que pasan por el escenario de La Voz. ¡Menudo momentazo!