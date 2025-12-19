Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Minuto a minuto

Cuatro finalistas y un solo ganador: esta noche, sigue en directo todo lo que sucede en la Gran Final de La Voz

Cuatro talents se juegan el triunfo y aquí te contamos minuto a minuto todo lo que pase esta noche en la última gala de la edición.

Celia Gil
Actualizado:
Publicado:

La Gran Final de La Voz ya está en marcha y el ambiente no puede ser más emocionante. Cuatro finalistas llegan al último programa tras semanas de intensas batallas, decisiones inesperadas y actuaciones que han puesto al público en pie. Esta noche, solo uno de ellos se convertirá en la mejor voz del país y tú podrás seguir aquí todos los detalles de una gala que promete ser histórica.

Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra ya han adelantado que la final será “apoteósica” y absolutamente impredecible. Cada talent llega en su mejor momento y la diferencia entre ellos nunca había estado tan ajustada. A esto se suma un despliegue espectacular de invitados, duetos sorprendentes y actuaciones especiales que harán de esta edición una de las más completas de la historia del formato.

Celia Gil
Esta noche, La Voz elige a su ganador en Antena 3

La noche más esperada de la edición ya está aquí. La Voz celebra su Gran Final en Antena 3 con cuatro talentos dispuestos a darlo todo sobre el escenario. Promete ser una gala emocionante, repleta de actuaciones espectaculares, invitados de lujo y un desenlace completamente impredecible. El programa se prepara para coronar a la mejor voz del país en una noche que promete ser histórica.

