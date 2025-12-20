¡El dúo que necesitabas! Oihan y Beret dejan sin palabras el plató de La Voz

¡Menudo momentazo! Por la Gran Final de La Voz están pasando muchos invitados y uno de ellos fue Beret. El artista se subió al escenario con Oihan para regalarnos uno de los momentos más emotivos de la noche.

El finalista de Sebastián Yatra se subió al escenario con Beret para interpretar ‘Si te vuelvo a llamar’. La unión de sus voces creó un momento único que hizo vibrar el plató de La Voz.

Nos encanta escuchar a Oihan cantar en español porque su voz nos traspasa con cada verso. El dúo brilló en el escenario y nosotros nos quedamos con ganas de seguir escuchándolos. ¡Revive la actuación en el vídeo de arriba!