OKUPAS BADALONA
"No nos iremos. Vamos a estar aquí les guste o no les guste": Los desalojados de Badalona se revelan
El desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, ejecutado por los Mossos d’Esquadra el pasado miércoles, continúa generando tensión en el barrio de Sant Roc. Aunque los hechos ocurrieron a mitad de semana, este viernes se han conocido nuevas declaraciones a raíz de un directo realizado desde la zona, donde varios de los afectados han vuelto a denunciar su situación.
Alrededor de medio centenar de personas fueron expulsadas del edificio y se vieron obligadas a pasar la noche a la intemperie, justo frente al inmueble desalojado y posteriormente tapiado. Durante dos noches, los desalojados se concentraron en la explanada próxima al antiguo centro educativo, donde encendieron hogueras para resguardarse del frío y compartieron alimentos. Algunos de ellos aportaron comida y también recibieron ayuda de vecinos y personas solidarias con los jóvenes subsaharianos que se han quedado sin techo.
La zona se mantiene bajo vigilancia
Desde entonces, la presencia policial es constante. Los Mossos y la policía local mantienen vigilada la zona, ya desalojada y limpiada, aunque los afectados han seguido acampando pese a los avisos por megáfono para que abandonen el lugar. Su intención, según han manifestado, es permanecer en las inmediaciones y regresar al espacio cuando los agentes se retiren.
La situación se ha agravado por el clima de confrontación. Algunos desalojados advierten de posibles disturbios si no se ofrece una alternativa habitacional. Uno de ellos afirmaba: "Esta no es una solución de sacar a la gente a la calle y estar aquí vigilando a la gente a ver qué hace", y añadía: "Van a venir amigos de otras sociedades y van a pelearse con la policía para intentar colarse otra vez".
“Queremos una solución a nuestro problema”
En directo, otro de los afectados defendía su postura con contundencia: "Badalona es de todos los ciudadanos. Entonces vamos a estar aquí. No tienen derecho de echarnos". También remarcó: "Badalona no es suyo. Vamos a estar aquí les guste o no les guste", insistiendo en que "Queremos una solución a nuestro problema" y reclamando dignidad: "Tienen que respetarnos como seres humanos. No somos salvajes".
Mientras tanto, la falta de una solución inmediata mantiene el conflicto abierto en el barrio.
