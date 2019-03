El presunto autor de la masacre es un joven vinculado a la extrema derecha

La Policía de Noruega ha afirmado que el hombre tras el tiroteo perpetrado este viernes contra un encuentro de las juventudes del Partido Laborista en la isla de Utoya, al noroeste de la capital, no tiene vínculos conocidos con organizaciones islamistas, según ha informado la cadena británica BBC.

Las autoridades han identificado al hombre como Anders Behring Beivik, gerente de una granja de productos agrícolas, de 32 años de edad y nacionalidad noruega. Se sabe que tiene permiso de armas y posee una pistola, una fusil y una escopeta.

El detenido estaría siendo interrogado también sobre la explosión contra la sede del Gobierno en Oslo, que ha dejado al menos siete fallecidos y varios heridos.

En un registro efectuado en su domicilio tras los ataques la policía encontró varios mensajes colgados en internet con contenidos ultraderechistas y antimusulmanes, según declaraciones policiales a la cadena pública NRK. En su supuesto perfil de Facebook, Anders Behring Beivik, asegura ser conservador y cristiano. Además la policía ha encontrado un perfil de Twitter con su nombre y un solo tuit: «One person with a belief is equal to the force of 100 000 who have only interests» («Una persona con una creencia es igual de fuerte que cien mil que sólo tengan intereses»). La cuenta tiene ya más de 900 seguidores.

Testigos relataron a ese mismo medio que el agresor entró en el campamento juvenil socialdemócrata con uniforme de la policía y se identificó como tal para acceder al recinto. Según un guarda del campamento, el agresor explicó que iba a revisar la seguridad y, por lo que apreció, llevaba dos armas.

La autoría del atentado ocurrido fue inicialmente reclamada por el grupo yihadista Ansar al-Yihad al-Alami, pero la propia organización islamista se retractó luego en un foro en internet.



El tiroteo ocurrió en el campamento de las juventudes socialdemócratas (UAF), en la isla de Utøya, a unos veinte kilómetros de la capital, a donde se esperaba que acudiera mañana el primer ministro Jens Stoltenberg.



Ningún miembro del gobierno resultó herido en el atentado de Oslo, informó el propio Stoltenberg por vía telefónica y desde un lugar no revelado, por razones de seguridad, tras calificar la situación de muy grave.

Ha confesado "algunos" de los crímenes

Anders Brevik, presunto responsable de la masacre de 86 jóvenes en la islo noruega de Utoya, ha confesado "algunos" de los crímenes a las autoridades. "El atacante ha confesado que se encontraba en la isla, que tenía acceso a armas y que había abierto fuego", según ha informado el jefe policial en funciones, Sveinung Sponheim, quien precisó que el tiroteo se prolongó durante una hora y media y que "todavía hay entre cuatro y cinco desaparecidos".