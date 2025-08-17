Vídeo: un impactante tornado de fuego sorprende a varias personas en un incendio de Portugal

Los incendios que azotan a Portugal están dejando imágenes impactantes como el gran tornado de fuego que se ha formado durante uno de los incendios que calcina parte del país luso.

El fenómeno ha provocado el pánico entre las personas que se encontraban en esta zona. En Portugal, el fuego ya ha arrasado unas 64.000 hectáreas y ha devorado varias viviendas.

En el incendio de Aguiar da Beira, se ha formado el llamado 'tornado de fuego' por las condiciones meteorológicas de calor y viento racheado.

Un remolino o tornado de fuego es un fenómeno raro en el cual el fuego, adquiere una vorticidad vertical y forma un remolino o columna de aire de orientación vertical. Al formar una columna de aire, su figura es similar a un tornado.

