Adiós a Crimea y a la OTAN: estas son las peticiones de Trump a Zelensky para lograr un acuerdo con Putin

Lo ha anunciado el presidente estadounidense en su red social Truth, horas antes del encuentro con el presidente ucraniano y los líderes europeos.

Trump y Zelenski en el Vaticano

Trump y Zelenski en el VaticanoEuropa Press

Sara Díaz
Publicado:

Lo ha anunciado el presidente estadounidense en su red social Truth, horas antes del encuentro con el presidente ucraniano y los líderes europeos. La guerra de Ucrania atraviesa unas horas decisivas para saber si todas las partes alcanzan un acuerdo o no. Pero Donald Trump ya ha dejado fuera de la mesa de negociaciones dos cosas, a petición del presidente ruso, Vladímir Putin.

La primera es la devolución de la Península de Crimea a Ucrania, anexionada por Rusia en 2014, y la segunda es la incorporación del país ucraniano a la OTAN, una demanda que lleva reivindicando Zelensky desde el inicio del conflicto. Así lo ha anunciado Trump en su red social Truth esta mañana:

“Recuerden cómo empezó. No se recuperará la Crimea que (el expresidente Barack) Obama le dio (¡hace 12 años, sin disparar un tiro!), y Ucrania no podrá unirse a la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian! Zelensky puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando”, ha dicho el presidente estadounidense.

A cambio, Estados Unidos ofrecería seguridad a Ucrania. Así lo ha afirmado el enviado especial de Trump a Rusia en la CNN: “Estados Unidos podría ofrecer la protección del Artículo 5, lo cual fue la primera vez que oímos a los rusos aceptar eso", Witkoff también ha dico que Rusia habría aceptado aprobar una ley contra la toma de más partes de Ucrania por la fuerza.

Estas declaraciones ocurren a unas horas del encuentro entre Zelensky, los líderes europeos y Trump. El presidente ucraniano ha reiterado en diversas ocasiones que Ucrania no concederá sus territorios a Rusia "Confío en que protegeremos a Ucrania, garantizamos eficazmente su seguridad, y nuestro pueblo siempre estará agradecido al presidente Trump, a todos en Estados Unidos, a todos sus socios, por su apoyo y su invaluable ayuda" dijo Zelensky el domingo en Bruselas, en su encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Úsula Von Der Leyen.

Detalles de la reunión

La reunión que se celebrará este lunes en la Casa Blanca, será primero un cara a cara entre Zelensky y Trump. Después, se sumarán los diferentes líderes europeos que también van a viajar hasta Estados Unidos.

A pesar de que en un principio iba a ser una reunión conjunta, todo indica que primero se van a reunir ambos mandatarios y sus respectivas delegaciones. Esta sería la segunda visita del presidente ucraniano al despacho oval, después de que en febrero, protagonizaran una gran bronca, en la que Trump le amenazó y le dijo a Zelensky que estaba jugando con la tercera guerra mundial

