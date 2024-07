Un perro de la Defensa de Israel ataca a un hombre con síndrome de down en Gaza y lo abandona hasta que muere

Un joven de 24 años con síndrome de down ha sido atacado por un perro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y ha sido abandonado a su suerte horas después. Al final, acabó muriendo.

Las FDI irrumpieron el 3 de julio en la casa de la familia Bhars. Lo hicieron acompañados de un perro. Y a pesar de que la familia insistió en que el joven de 24 años, Muhammed Bhar, tenía una discapacidad, los soldados no dudaron en continuar con su misión.

La madre de Muhammed, una mujer de 70 años llamada Nabila Bhar, ha contado su historia a la BBC. "No sabía cómo comer, beber o cambiarse de ropa. Yo soy la que le cambiaba los pañales. Yo soy la que le daba de comer. No sabía cómo hacer nada por sí mismo", ha dicho Nabila en referencia a su hijo con síndrome de down. Además, dice que sufría mucho con los sonidos de los bombardeos y con los constantes desplazamientos.

Después de haber pasado por hasta 15 lugares de refugio por el avance de las tropas israelíes y los bombardeos en Gaza, los soldados irrumpieron la casa en la que se encontraban. No iban solos, iban acompañados de un perro que se dedicaba a encontrar combatientes de Hamas y verificar si había trampas explosivas y explosivos. Nabila les suplicó que tuviesen piedad de su hijo y que era discapacitado, pero el perro se abalanzó sobre él.

Le mordió el pecho y le desgarró la mano sin que su familia pudiese hacer nada por ayudarle. Momentos después, los soldados se lo llevaron a una habitación contigua y lo encerraron bajo llave. Aún así, trataron de consolar a la familiares diciéndoles que traerían un médico militar para que le atendiese.

Sin embargo, finalmente pidieron a punta de pistola a los familiares que abandonaran la vivienda, y por tanto, a Muhammed. Dos hermanos fueron arrestados por el ejércitos por tratar de impedir que el joven se quedara allí y el resto de la familia se refugió en un edificio bombardeado.

Un semana después, volvieron sin esperar encontrarlo allí, pero finalmente la noticia se confirmaba. En el suelo se hallaba el cuerpo del joven con síndrome de down. Tenía un torniquete en el brazo y un charco de sangre a su alrededor.

La madre dice que le es imposible borrar la imagen del perro desgarrando a su hijo y suplica que se lleve a cabo una investigación. Sin embargo, la situación de conflicto complica la situación. De momento, fuentes de la BBC, dicen que las FDI iban a revisar el informe.

