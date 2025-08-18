Publican vídeos pornográficos creados con inteligencia artificial de la princesa Amalia de Holanda

Amenazada por la 'mocromafia' y operada del brazo después de sufrir un accidente de caballo, Amalia de Holanda ha tenido mala suerte en el último año. A su racha de mala suerte se suma un nuevo varapalo que afecta a su imagen.

Un portal digital ha publicado vídeos e imágenes pornográficas falsas de la princesa Amalia de Holanda. Tal y como ha informado el diario Algemeen Dagblad, todas esas imágenes han sido creadas con inteligencia artificial. Concretamente, se ha utilizado la técnica 'deepfake' que consiste en sintetizar o intercambiar rostros en fotos y vídeos haciendo que parezca que una persona está haciendo algo que nunca hizo.

Estos montajes cuentan con más de dos millones de reproducciones y se encuentran en la página MrDeepFakes, la cual ha cerrado hace poco. Esta página web ya estaba siendo investigada por la policía tras la publicación de más de 70.000 vídeos pornográficas de varios personajes públicos holandeses.

Entre los rostros conocidos que fueron víctima de esta trama, se encuentran unas ochenta celebridades y políticos de Países Bajos. También, entre todas esas celebridades, está la hija de Guillermo Alejandro y Máxima.

Por el momento, la Policía ya ha puesto el foco sobre un hombre neerlandés de 73 años que, supuestamente, podría ser el autor de la creación de las imágenes.

Aunque ya han dado con un autor, las autoridades de los Países Bajos continúan buscando al creador de la web. El sospechoso principal sería un farmacéutico canadiense llamado David Do, de 36 años, para el que ya se ha pedido la extradición.

La web cerró en mayo

El sospechoso ha asegurado que fue él quién creó la página web pero, la puso a la venta y desconoce quién la pudo haber comprado.

Solo en Holanda, MrDeepFakes cuenta con más de 650.000 usuarios registrados y tiene más de 200.000 visitantes al mes.

La Casa Real de Holanda no se ha pronunciado

Sobre este suceso, la Casa Real holandesa no ha emitido ningún comunicado. No obstante, los expertos aseguran que, cuando toda la investigación haya concluido, los Reyes de los Países Bajos podrían involucrarse en una campaña para luchar contra este tipo de abusos informáticos.

Miles de actrices y celebridades son víctimas de vídeos manipulados

Esta práctica, que ha afectado a cantantes como Rosalía, es una forma de violencia digital que puede tener graves consecuencias psicológicas y reputacionales para las víctimas.

Estos contenidos se difunden de forma sencilla a través de las redes sociales. En España, la creación y difusión de estos materiales está penada por la ley. El Código Penal español contempla sanciones para quienes fabriquen o distribuyan imágenes manipuladas con fines sexuales sin autorización y lo considera un delito contra la intimidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com