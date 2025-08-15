Una recién nacida, en estado grave después de que sus padres la dejaran horas al sol: "Su piel ya estaba quemada"

Las autoridades de Jesolo, localidad al noreste de Venecia, investigan un preocupante incidente ocurrido en la zona de Pineta, donde una recién nacida permaneció varias horas expuesta al sol, poniendo en grave riesgo su vida. El hecho se produjo en un tramo de playa frecuentado por familias, cuando una turista advirtió la presencia de la menor en condiciones alarmantes.

La bebé, de apenas un mes y medio de vida, fue trasladada de urgencia a un hospital especializado en Padua, después de que un médico de vacaciones en la localidad veneciana detectara su delicado estado. Testigos presentes en la playa relataron que "su piel ya estaba quemada por el sol".

Según los testigos, la intervención del médico fue decisiva para salvar la vida de la pequeña, mientras el personal sanitario el servicio de urgencias se desplazó rápidamente al lugar tras ser alertado por los bañistas.

Quemaduras graves por exposición solar

Las primeras valoraciones médicas constataron que la bebé sufría quemaduras provocadas por la exposición prolongada a los rayos solares, "aparentemente sin ninguna crema solar", lo que desencadenó una situación de emergencia. "La recién nacida está ingresada en un centro pediátrico especializado de Padua; su estado sigue siendo grave, aunque ya no se considera que haya un riesgo inminente para su vida", detalló el medio italiano 'Il Messaggero'.

Varios testigos relataron que "la niña lloraba, probablemente por el dolor, y ya presentaba la piel del rostro y de otras partes expuestas de su cuerpo de un tono violáceo". La intervención médica se vio inicialmente obstaculizada por la "reticencia de la madre a dejarla ir, quizá porque no comprendía del todo la gravedad de la situación y temía que se la llevaran".

Finalmente, tras ser convencida, la madre permitió el traslado de la menor, que primero fue llevada al hospital de San Donà di Piave para una evaluación inicial, antes de ser transferida a Padua. La familia implicada, que tiene tres hijos, se encontraba en la playa aprovechando el clima tras un inicio de mes menos concurrido.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer posibles responsabilidades de la madre, aunque las primeras informaciones apuntan a que "no se trataría de un abandono de menores", dado que la madre permanecía cerca de la bebé durante el incidente.

Los riesgos de las quemaduras solares en bebés

Los especialistas recuerdan que las quemaduras solares son especialmente graves en los bebés. Según la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), la incidencia de melanoma cutáneo ha aumentado cerca de un 50% en España durante la última década, superando los 8.000 diagnósticos al año.

La Fundación Piel Sana de la Asociación Española de Dermatología y Venereología (AEDV) señala que incluso una sola quemadura durante la infancia puede duplicar la probabilidad de sufrir cáncer de piel en la etapa adulta.

Por este motivo, la Fundación ha lanzado su campaña 'Euromelanoma 2025', bajo el lema "el cáncer de piel en nuestros niños es una amenaza creciente". Con esto, buscan concienciar sobre los riesgos de la exposición solar y la necesidad de aplicar medidas preventivas desde edades tempranas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com