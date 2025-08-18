Asesinan a tiros al 'influencer' relacionado con el narcotráfico Camilo Ochoa mientras estaba con su mujer en casa

Camilo Ochoa, ligado a Los Chapitos y conocido en redes sociales como El Alucín, fue asesinado el sábado en su vivienda de Temixco, México. Los hechos sucedieron alrededor de las 17.00 horas del sábado, cuando varios familiares encontraron el cuerpo de Camilo Ochoa en el interior del baño de su casa.

En un primer momento, las investigaciones apuntaron que Ochoa presentaba múltiples impactos de arma de fuego y, posteriormente, los profesionales sanitarios confirmaron que había muerto.

El sitio quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado, que trasladó a los peritos hasta el lugar de los hechos y abrió una carpeta de investigación por homicidio.

Ochoa contaba con varios disparos

Varios testigos señalan que un hombre encapuchado, que llevaba una sudadera gris y pantalón de mezclilla, irrumpió en el domicilio. Supuestamente, el agresor se dirigió al baño, lugar desde donde disparó a la víctima en repetidas ocasiones.

Además, ha trascendido que Ochoa estaba acompañado de su esposa en el momento del ataque. No obstante, no han podido registrarse más víctimas.

Tras el asesinato, el agresor huyó de las inmediaciones de la casa de Camilo a bordo de un vehículo Chevrolet blanco.

La Fiscalía ha iniciado las investigaciones

Mediante un comunicado, la Fiscalía estatal ha informado que ya ha comenzado con los protocolos de intervención e investigación correspondientes.

Este organismo ha asegurado que trabaja en coordinación con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad para esclarecer las causas de este crimen.

Por el momento, no se conocen las causas del asesinato.

Camilo Ochoa: influencer y antes, integrante del narcotráfico

Camilo se había convertido en una figura popular en plataformas digitales como YouTube, donde contaba con una audiencia de más de 280.000 seguidores. La parte central de su contenido era su supuesta experiencia como exintegrante del narcotráfico y sus vínculos con 'La Chapiza', grupo relacionado con los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán dentro del Cártel de Sinaloa.

En sus vídeos, solía hablar de los siete años que pasó en prisión y también realizaba contenido que tenía que ver con los asuntos de inseguridad en México.

En una de sus últimas publicaciones, Ochoa compartió una imagen de manifestaciones en Culiacán donde se podían leer mensajes como "queremos paz" o "alto a la inseguridad". Desde el pasado año, esa ciudad ha sido azotada por una ola de violencia que continúa atemorizando a la población.

Sin embargo, también mostraba detalles sobre su estilo de vida como la joyería que usaba habitualmente o los dos lémures que tenía de mascotas.

