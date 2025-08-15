El escalofriante momento en el que Kevin Watson, de 42 años, murió tiroteado en un directo de Facebook

Escalofriante suceso el que vivió la ciudad de Chicago, donde un hombre fue asesinado a tiros mientras transmitía en directo en la red social Facebook. La víctima, Kevin Watson, de 42 años, se encontraba en medio de una transmisión en directo.

El incidente ocurrió en torno a las 18:00 horas. del miércoles en el barrio sur de Austin, cercano a una comisaria de policía. Un video que ya ha sido visto casi dos millones de veces muestra a Watson saliendo de su coche y segundos después, se escuchan disparos.

En ese momento, Watson intentó saltar del vehículo levantando las manos, pero fue alcanzado por una bala en el pecho. Según testigos, fue trasladado al Hospital Mount Sinai, donde lamentablemente se declaró su fallecimiento.

"El disparo ocurrió cuando Kevin estaba sentado en su coche y otro vehículo se acercó. Alguien dentro comenzó a disparar", informó la policía de Chicago, que aún no ha revelado el motivo del ataque ni ha realizado arrestos.

Amigos y familiares del hombre quedaron conmovidos tras presenciar los últimos momentos de Watson. "Le froté la palma de la mano y le apreté la mano, pero él no me devolvió el apretón", contó Lamar Spencer, un amigo cercano que fue testigo del suceso al medio 'abc7chicago'. Otro familiar añadió que Watson "se le estaba dificultando el aliento, intentaba respirar con dificultad", relató Jacquez Smith, primo de la víctima.

Salía del trabajo

El día del tiroteo, Watson acababa de salir del trabajo de su primo en una licorería cercana y se había preparado para comenzar su transmisión en vivo en su auto. "No lo habría dejado salir de la tienda" dijo Smith quien destacó que Watson era "un buen hombre" que siempre ayudaba a los demás, incluso a él mismo para conseguir empleo.

El tiroteo se produjo cuando Watson caminaba hacia su coche mientras hablaba con otro hombre que lo siguió y le apuntó con un arma. "Intentó forcejear con el arma, y esta se disparó", explicó Alvin Jackson, un testigo a 'abc7chicago'.

Más de 200 muertes por tiroteos

La víctima tenía un hijo de seis años y fue asesinado pocas semanas antes de cumplir años. "Tendremos que encontrar la manera de seguir adelante y ser fuertes, día a día, para ayudarnos mutuamente a superar esto, porque esto no solo lastimó a una persona", reflexionó Freddie Collier, otro amigo cercano de la víctima.

Este año, más de 200 personas han perdido la vida en tiroteos en Chicago, aunque esta cifra representa una disminución en comparación con las 316 muertes registradas en el mismo período del año anterior.

