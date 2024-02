Juicio Dani Alves, hoy en directo: declaración del jugador y último día de la vista por agresión sexual

El juicio a Dani Alves por una presunta agresión sexual con acceso carnal, un delito castigado con penas de entre 4 a 12 años de prisión, acoge hoy la última de las tres jornadas de la vista y lo hace con al esperada declaración del jugador brasileño, el último en declarar en la Audiencia de Barcelona. Al margen de la declaración de Dani Alves, hoy testificarán los forenses, la policía científica y los cuatro peritos de la defensa. También se presentarán los informes médicos, psicológicos y psiquiátricos.

En la segunda jornada del juicio, celebrada este martes en la Audiencia de Barcelona, declararon varios amigos de Dani lves y Joana Sanz, la mujer del futbolista. La modelo canaria, casada desde 2017 con el internacional brasileño, aseguró que el jugador llegó a casa borracho y se "chocó con un armario y cayó desplomado en la cama".

Joana Sanz: "Vuelve a casa muy borracho... se chocó contra el armario"

"No valía la pena hablar con él tal como venía, mejor dejarlo para el día siguiente (refiriéndose al divorcio). En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como las once de la noche", declaro la modelo tinerfeña.

Bruno, amigo de Alves: "La denunciante entró en el baño después de Dani..."

Bruno, el amigo que acompañaba a Dani Alves en la discoteca Sutton, también confirmó que estuvieron bebiendo aquella noche.

"Estuvimos con varios amigos antes, comiendo y bebiendo copas, whisky. Estuvimos hasta la una de la mañana. Después fuimos a tomar copas y después decidimos ir a Sutton", declaró el amigo del brasileño

"Desde la zona VIP se veía que era un baño, se veía bien. No llegué a entrar. Pedimos una botella magnum de cava. Estuvimos bailando y nos lo estábamos pasando bien", explicó Bruno.

"La denunciante entró en el baño después de Dani. Me quedé con las otras chicas haciendo bromas. Al salir del baño, Dani vino a mi lado y siguió bailando en el mismo reservado. Estábamos yo y la prima, intercambiando redes sociales. Cuando salió la denunciante, vino habló conmigo y la prima y las dos se despidieron de mí", explicó el amigo de Alves sobre el momento en el que la denunciante y Alves entraron en el baño del reservado de la discoteca.