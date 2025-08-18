Tres turistas encuentran documentos confidenciales sobre la reunión entre Trump y Putin en Alaska

A unos 20 minutos de la base militar de Alaska, se encuentra el Hotel Captain Cook. Precisamente, en este hotel se reunieron el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vládimir Putin. Además de ambos líderes, en el Captain Cook se alojaron unos turistas que encontraron documentos confidenciales de la Oficina de Protocolo de la Casa Blanca. Supuestamente, dicho informe se había olvidado en una impresora de la instalación.

Las ocho páginas del informe se encontraron alrededor de las 9.00 horas el pasado viernes, tal y como detalla la emisora NPR. En las páginas se pueden encontrar ubicaciones precisas, los horarios del programa de la cumbre y números de teléfono gubernamentales.

Tras la lectura de las páginas, los tres huéspedes que las encontraron hicieron fotos de su contenido.

La información de la reunión entre Trump y Putin

En las dos primeras páginas, se refleja el itinerario de las delegaciones estadounidenses y rusa. También se detallan los nombres de los salones reservados para el encuentro, los preparativos antes de la comparecencia ante la prensa y el lugar de la entrevista de Donald Trump con la cadena norteamericana Fox News, que se emitió después del encuentro.

Los documentos, que llevan la inscripción "elaborado por la Oficina del Jefe de Protocolo", revelan que Trump tenía previsto entregarle a Putin un pequeño busto de un águila calva, el ave nacional de Estados Unidos.

Asimismo, dicho informe muestra una lista de los integrantes de las comitivas, y en el caso de la rusa, se añade la pronunciación fonética de los nombres, incluido el de Putin.

El almuerzo que no sucedió

Trump y Putin se habrían sentado frente a frente en el centro de la mesa. El estadounidense habría estado respaldado a la derecha por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de Despacho, Susie Wiles.

A la izquierda del líder estadounidense, se sentaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Por su parte, Putin tenía previsto sentarse al lado del ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, y su asesor presidencial para política exterior, Yuri Ushakov.

El menú del almuerzo incluía una ensalada verde con vinagreta de champán, la opción entre filete miñón con salsa de brandy y fletán servido con patatas cremosas y espárragos, y de postre, una crème brulée.

Filtraciones en la seguridad estadounidense

La Casa Blanca ha quitado importancia a este fallo. Sin embargo, no es la primera vez que la Administración de Trump se ve envuelta en una polémica por filtración de información confidencial.

Durante el pasado marzo, se compartieron varios datos acerca de los preparativos de un bombardeo a Yemen en un chat grupal en la aplicación de mensajería Signal sin notar que se había invitado al grupo a un periodista, quien publicó las conversaciones.

