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La felicitación de Nadal a Zverev tras ganar Roland Garros... justo cuatro años después de la terrible lesión ante el balear

El 14 veces ganador en París 'celebra' la victoria del alemán, quien fue su último verdugo en su último Roland Garros y al que venció en la fatídica ronda de cuartos de final en 2022 donde sufrió una grave lesión en el segundo set.

Imagen de Zverev ganando Roland Garros 2026 (izquierda) y Zverev, lesionado ante Nadal en 2022 (derecha)

Imagen de Zverev ganando Roland Garros 2026 (izquierda) y Zverev, lesionado ante Nadal en 2022 (derecha)Reuters/EFE/Antena 3

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Alexander Zverev cerró parte del círculo este pasado domingo ganando en Roland Garros el primer Grand Slam de su vida a los 29 años, tras haber perdido tres finales de major y haber caído en otras siete semifinales a lo largo de su carrera.

El germano, sin Alcaraz, Sinner y Djokovic en el cuadro, aprovechó las ausencias para hacerse con su primer Slam en una durísima final ante Cobolli que se decidió en el quinto set (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 en cuatro horas y veinte de partido).

Sin duda, Sasha vivió en la Chatrier el mejor momento de su dilatada y exitosa carrera profesional, y poco después fue Rafa Nadal, absoluto rey de la tierra y de Roland Garros (14 veces campeón del torneo), quien le felicitó con un mensaje en sus redes sociales:

"Tan merecido tras el trabajo duro y la perseverancia, lo has estado persiguiendo mucho y no puedes merecerlo más!"

Rafa Nadal

¡Felicidades, @AlexZverev por ganar @rolandgarros! Tan merecido después de todo el trabajo duro y la perseverancia. Has estado persiguiendo tu primer Grand Slam durante mucho tiempo, ¡y absolutamente lo mereces! Y felicitaciones también a Flavio por un torneo fantástico!".

Una felicitación que seguramente sacaría una sonrisa a Zverev, quien precisamente fue el último verdugo de Nadal en París. Esa fue la última edición de Nadal en Roland Garros ya que meses después colgó la raqueta en la fase final de la Copa Davis de Málaga.

Cuatro años después de la gravísima lesión ante Nadal en Roland Garros

No obstante, este 7 de junio también se cumplieron cuatro años de la operación a la que tuvo que someterse el de Hamburgo tras la durísima lesión que sufrió días antes en los cuartos de final ante el propio Rafa Nadal, que se llevó el partido tras la retirada de Sasha con un resultado de 7-6 (8) y 6-6 en más de tres horas de partido. El balear terminaría ganando el título, que a su vez fue su último major. Zverev, a su vez, no pudo disputar Wimbledon ni US Open 2022, los que hasta ahora han sido los únicos Slams que no ha jugado. Aun así, a partir de esa grave lesión jugó y perdió dos finales en Roland Garros 2024 ante Alcaraz y en el Open de Australia 2025 ante Sinner.

"7 de junio de 2022: Zverev se somete a una cirugía para reparar múltiples ligamentos en su tobillo después de caerse en su semifinal contra Nadal. 7 de junio de 2026: Zverev gana su primer Grand Slam en la misma cancha. Un momento de cierre completo", publicó este domingo la cuenta de Tennis TV.

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