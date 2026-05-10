Así será la cuarentena de los españoles por hantavirus en el Gómez Ulla: habitaciones individuales con control diario

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla aplicará a los españoles evacuados del crucero Hondius un protocolo de aislamiento similar al desplegado en crisis sanitarias como el ébola o la covid-19, con circuitos cerrados, habitaciones individuales, pruebas PCR y vigilancia activa durante toda la cuarentena.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, está preparado para recibir este domingo a los 14 pasajeros españoles del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y a un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pasarán los próximos días en cuarentena en una planta aislada, en habitaciones individuales y sin posibilidad de recibir visitas.

A su llegada en autobús desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, los evacuados accederán al hospital por un circuito cerrado. El recorrido desde el exterior del centro hasta el ascensor que les llevará a la planta de aislamiento estará completamente controlado y será desinfectado y limpiado de nuevo después de su paso.

El objetivo es garantizar que no tengan contacto con otros pacientes, familiares ni con trabajadores del hospital que no formen parte del equipo destinado específicamente a su atención. Para este dispositivo, el Gómez Ulla ha reforzado su plantilla con entre 60 y 90 efectivos y contará con personal exclusivo y altamente cualificado.

Todos los pasajeros continúan asintomáticos, según la información trasladada por las autoridades sanitarias.

PCR al llegar y toma de temperatura dos veces al día

Según el protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública, nada más llegar al Gómez Ulla se les realizará una prueba PCR, que se repetirá a los siete días. Durante todo el tiempo que dure la cuarentena se mantendrá una vigilancia activa, con control de temperatura dos veces al día para detectar de forma precoz cualquier síntoma compatible con la infección.

Los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y no podrán recibir visitas. En principio, según avanzó el sindicato CSIF, se ha establecido una cuarentena de hasta 42 días si no aparecen síntomas, aunque ese periodo podría ser menor. La duración exacta del aislamiento se determinará de forma individual, en función de la evolución de cada persona, y será revisada de manera constante. Ninguno de los evacuados se ha opuesto a la medida.

En caso de que alguno desarrollara fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se le practicará una PCR en sangre y en suero. Si el resultado fuera negativo, pero persistieran los síntomas, se repetirá la prueba 24 horas después.

La unidad del Gómez Ulla es la mayor de España, con siete camas de hospitalización y un laboratorio BSL-3. Sus instalaciones permiten aislar a pacientes con sospecha o confirmación de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo, minimizando el riesgo de contagio para el personal sanitario y para la población.

Traslado desde Tenerife bajo medidas de protección

Los 14 españoles han salido este domingo de Tenerife en un avión militar con destino a Madrid. La aeronave ha despegado del aeropuerto de Tenerife Sur poco antes de las 12.00 horas en Canarias, las 13.00 horas en la Península, rumbo a la base aérea de Torrejón de Ardoz.

Antes de embarcar, los pasajeros llegaron al aeropuerto en dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias, sin pasar por el control ordinario de documentación para evitar al máximo los contactos con la población. A pie de avión fueron sometidos a una desinfección y se les colocó un traje de protección sanitaria.

Además del control físico, el Ministerio de Sanidad ha previsto medidas de apoyo emocional. El Comisionado de Salud Mental ha diseñado un dispositivo de atención telefónica disponible las 24 horas, junto al acompañamiento continuo de un profesional de salud mental para quienes lo necesiten durante el aislamiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.