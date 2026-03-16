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Alberto Núñez Feijóo celebra la "incontestable" victoria de Mañueco y se dirige al PSOE: "Si están contentos de convertir al PSOE en un partido pequeño nosotros más"

Sigue en directo online la Junta Directiva Nacional del PP tras la victoria de Fernández Mañueco en Castilla y León.

Alberto Núñez Feijóo

Alberto Núñez Feijóo celebra la "incontestable" victoria de Mañueco y se dirige al PSOE: "Si están contentos de convertir al PSOE en un partido pequeño nosotros más" | Europa Press

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Miriam Vázquez
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Más de 40 minutos después de lo esperado, Alberto Núñez Feijóo se ponía detrás del atril para tomar la palabra en la Junta Directiva del PP en la que analizan los resultados de las elecciones de Castilla y León. Visiblemente contento, el líder de la oposición ha sido recibido con una cerrada ovación que él mismo ha correspondido con una ronda de agradecimientos a todos los que participaron en los comicios.

"El PP ha vuelto a ganar las elecciones. Felicidades a todo el PP". No ha innovado Feijóo a la hora de proclamar la victoria y él mismo avisaba de que lo iba a hacer "diciendo lo mismo que dijimos en las últimas elecciones y ya son bastantes". Este gancho permitió a Feijóo hacer un repaso de los diferentes triunfos que su partido ha ido cosechando desde el 2023: las elecciones Andaluzas, las generales, las gallegas, las europeas, extremeñas y aragonesas.

Haciendo gala de su entusiasmo y con un toque de sentido del humor, Feijóo ha reconocido que "ya sabemos como funciona esto. Escucharemos a todos los parrido decir que han ganado. Yo os confieso que le he dado alguna vuelta al tema y he llegado a una conclusión: ¿Quién soy yo para quitarle la ilusión a nadie?". Con esta pregunta el popular ironizaba: "Me sumo a la alegría del PSOE por haber perdido las elecciones. Me sumo a la alegría del PSOE por haberse convertido en un partido incapaz de disputarnos el gobierno en la mayoría de las CC.AA. y por convertirse en un partido pequeño. Si ellos están contentos por haber convertido al PSOE en un partido perdedor nosotros más contentos".

Feijóo ha sacado pecho de unos resultados que pasan por "crecer 50.000 votos, más de 4 puntos, crecer dos escaños y triplicar la diferencia con el PSOE", por todo ello asegura: "El mensaje de los castellanoleoneses es incontestable, el respaldo al PP es sólido y contundente".

Para Feijóo "la gente ha votado y la gente ha decidido" por eso ahora dice es tiempo de "responsabilidad" y lo que "nos toca ahora es entendernos. No podemos convertir la esperanza en frustración y no podemos convertir la ilusión en orfandad".

El líder del Partido Popular ha lanzado un mensaje a la formación de Santiago Abascal. "Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox" y "nadie ha dado razones para bloquear, solo se han puesto excusas".

Feijóo, por tanto, ha llamado a poner por delante la responsabilidad con Castilla y León y con España porque "hay una mayoría de ciudadanos que ha votado de forma muy clara" y han dicho "que el PP vaya por delante y sea la referencia".

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