Salnikova, madre de Tsitsipas: "La relación con Badosa fue una carga para él, se esforzaba demasiado..."

En pleno Masters de Roma, y con Stefanos Tsitsipas de nuevo eliminado demasiado pronto -en su primer partido ante Machac- la madre del tenista griego, Yulia Salnikova, ha concedido una entrevista para hablar sobre la actualidad de su hijo y, entre otras cosas, la relación que mantuvo con la española Paula Badosa.

Fue a principios de julio de 2025 cuando ambos tenistas rompieron su relación sentimental por segunda vez. Desde entonces, ni uno ni otro han cosechado mejores resultados en la pista, Paula por las constantes lesiones y Stefanos por múltiples razones, entre ellas una mentalidad derrotista que no consigue dejar atrás.

"¿Badosa? Para él fue una carga, se esforzaba demasiado"

Salnikova, que recientemente apareció 'interviniendo', al lado del padre, en un entrenamiento de Tsitsipas en el Mutua Madrid Open, analizó la relación que mantuvo su hijo con Badosa: "Eran una buena pareja, pero para él fue una carga. Se esforzaba demasiado", explicó la mujer, quien destacó que Stefanos no supo acostumbrarse a la atención mediática que suponía estar con la española: "Las fotos constantes, las redes sociales y toda la atención mediática le fueron afectando poco a poco. Aunque decía que le gustaba, por dentro se iba acumulando", detalló al medio BB Tenis.

"La relación con su padre terminó destruyéndoles"

Otra de las cosas que han 'cambiado' en el entorno de Tsitsipas es la relación que mantiene con su padre, tormentosa desde hace tiempo y que ha sido foco de enfados entre ambos y de debate entre los aficionados al tenis: "Tras el distanciamiento Stefanos dio el primer paso para volver y ahora su relación está en un siete y medio sobre diez. Antes era un nueve, pero aquello era demasiado intenso emocionalmente y terminaba destruyéndolos", admitió.

Le encanta la novia de Tsitsipas

Ahora, el griego mantiene una relación sentimental con Kristen, a quien Salnikova da 'el visto bueno': "Y también le ha ayudado muchísimo la presencia de su novia. Ella le ha dado una vida emocional muy cómoda... Tengo la sensación de conocerla desde hace 90 años. Es una chica muy dulce, entiende de tenis, jugó para la universidad y además ha construido su propia carrera en el mundo del marketing y la representación".

No obstante, los resultados del heleno siguen sin llegar, su mejor torneo en 2026 ha sido el Mutua Madrid Open (tres victorias y pisando ronda de octavos), ya que en el resto de torneos apenas ha conseguido avanzar más allá de 1/8. Badosa, por su parte, enlaza cuatro derrotas consecutivas y el único torneo WTA en el que ha ganado dos partidos ha sido en Charleston.

Stefanos, de 27 años, fue una auténtica referencia del tenis hace años, ganando tres Masters 1.000 de Montecarlo, unas ATP Finals y hasta cuatro finales de Masters, además de otras dos en Grand Slam (Australia 2023 y Roland Garros 2021).

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