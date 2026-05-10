Muere el padre de Hansi Flick, entrenador del Barça, horas antes del Clásico de LaLiga

El FC Barcelona ha anunciado este domingo el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del primer equipo, justo en la previa de El Clásico de este domingo que enfrenta al Barça y al Real Madrid en el Camp Nou. y que puede dejar a los catalanes como campeones de Liga si ganan o empatan el encuentro.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", ha comunicado el conjunto culé en sus redes sociales.

Flick se sentará en el banquillo esta noche

Pese a que no hay información oficial, Hansi Flick, de 61 años, habría informado a equipo técnico, jugadores y Junta Directiva de que esta noche se sentará en el banquillo azulgrana, y el club guardará un minuto de silencio antes del partido y los jugadores portarán un brazalete negro en homenaje. De momento se desconoce la edad del fallecido y la causa de la muerte.

Precisamente hace unas horas se ha publicado una noticia en la revista 'Lecturas' donde se recogen unas declaraciones que hizo Flick sobre su familia a 'Tribuna': "Mi madre me dio a luz a los 16 años. Mi padre también era muy joven y asumió la responsabilidad de una familia numerosa desde muy joven... Mi padre trabajó duro para darnos una vida digna e hizo todo lo posible para ayudarme a lograr lo que él no pudo: convertirme en un verdadero futbolista".

El Real Madrid lamenta el fallecimiento

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".

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