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Muere el padre de Hansi Flick, entrenador del Barça, horas antes del Clásico de LaLiga

El padre del técnico azulgrana ha fallecido esta madrugada.

Hansi Flick, entrenador del Bar&ccedil;a

Hansi Flick, entrenador del BarçaReuters

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El FC Barcelona ha anunciado este domingo el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del primer equipo, justo en la previa de El Clásico de este domingo que enfrenta al Barça y al Real Madrid en el Camp Nou. y que puede dejar a los catalanes como campeones de Liga si ganan o empatan el encuentro.

"El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia", ha comunicado el conjunto culé en sus redes sociales.

Flick se sentará en el banquillo esta noche

Pese a que no hay información oficial, Hansi Flick, de 61 años, habría informado a equipo técnico, jugadores y Junta Directiva de que esta noche se sentará en el banquillo azulgrana, y el club guardará un minuto de silencio antes del partido y los jugadores portarán un brazalete negro en homenaje. De momento se desconoce la edad del fallecido y la causa de la muerte.

Precisamente hace unas horas se ha publicado una noticia en la revista 'Lecturas' donde se recogen unas declaraciones que hizo Flick sobre su familia a 'Tribuna': "Mi madre me dio a luz a los 16 años. Mi padre también era muy joven y asumió la responsabilidad de una familia numerosa desde muy joven... Mi padre trabajó duro para darnos una vida digna e hizo todo lo posible para ayudarme a lograr lo que él no pudo: convertirme en un verdadero futbolista".

El Real Madrid lamenta el fallecimiento

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz".

Este artículo es una noticia de última hora sobre el fallecimiento del padre de Hansi Flick y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el fallecimiento del padre de Hansi Flick en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

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