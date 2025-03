Mensik estrena corona ATP en Miami y deja a Djokovic sin su título 100

Jakub Mensik ha irrumpido con fuerza en el firmamento del tenis. El joven checo, de apenas 19 años y número 54 del mundo, conquistó este domingo su primer título ATP en el Miami Open, impidiendo de paso a Novak Djokovic sumar el ansiado trofeo número 100 de su carrera.

En un duelo vibrante que se prolongó durante dos horas y tres minutos, Mensik venció al serbio por 7-6(4), 7-6(4), y con ello no solo levantó su primer título profesional, sino que se asegura su ingreso al top 25 del ranking a partir del lunes.

Estancado en los 99 títulos

Djokovic, de 37 años y actualmente quinto en la clasificación mundial, sigue estancado en los 99 títulos, cifra que alcanzó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde entonces, los problemas físicos y una planificación selectiva lo han alejado de ese número redondo.

Lo cierto es que el serbio solo ha competido en torneos contados desde París: los Grand Slam de EE.UU. y Australia, los Masters 1000 de Shanghái e Indian Wells, además de Doha y Brisbane. En Miami disputaba su segunda final desde Shanghái —donde cayó ante Jannik Sinner— y la octava de su carrera en este torneo. Solo había perdido una, en 2009, precisamente ante Andy Murray, quien hoy es su entrenador.

La final se retrasó por la lluvia

Además de dejarle sin su centenar de títulos, la derrota frente a Mensik también impide que Djokovic supere a Andre Agassi como el jugador más laureado en la historia del Miami Open.

El clima también puso su cuota: la lluvia retrasó cerca de seis horas la final masculina y obligó a suspender la femenina de dobles. Pese a eso, Mensik salió con determinación, rompiendo el servicio de Djokovic en el segundo juego. Aunque el serbio logró recuperarse en el séptimo, el set desembocó en un tie-break que el checo manejó con solvencia, poniéndose 5-0 y cerrando la manga con su tercera bola de set.

La segunda manga mantuvo la tensión, con ambos protegiendo su saque y un Djokovic que comenzó a mostrar signos de agotamiento. En el desempate, otra vez Mensik se impuso con sangre fría. Tuvo tres pelotas de partido: dejó escapar la primera por un error de cálculo —una bola que creyó fuera y tocó línea—, pero cerró la historia en la segunda. En total, ganó los siete tie-breaks que jugó en este torneo.

"Comencé a jugar al tenis por ti"

Al terminar, Mensik se fundió en un abrazo con Djokovic y dejó su firma en la cámara: "El primero de muchos". Más tarde, con el trofeo en las manos, miró al serbio y le confesó: "Eres tú por quien estoy aquí. Sabes que te veía cuando era joven. Y sí, cuando era niño, comencé a jugar al tenis por ti".

No era la primera vez que se cruzaban: en Shanghái 2023 ya se habían medido, con victoria para el serbio. Pero esta vez la historia fue distinta. Los 18 años y 102 días de diferencia entre ambos marcan la mayor brecha de edad en una final del circuito masculino desde 1976.

"Me duele admitirlo, pero fuiste mejor en los momentos clave"

Por su parte, con sus 99 títulos Djokovic sigue por detrás de Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109). Pero este revés no le quitó el ánimo: "Me ha costado encontrar mi mejor nivel de tenis y, supongo, el disfrutar de cada partido, de cada torneo. Pero aquí, sin duda, he disfrutado más de lo que he disfrutado en los últimos dos años en cualquier torneo", confesó el serbio tras el encuentro.

Y no escatimó elogios para su joven rival: "Me duele admitirlo, pero fuiste mejor en los momentos clave", dijo. "Sacaste increíble y también con un esfuerzo mental sobresaliente para mantenerte firme en un momento difícil para un jugador joven como tú. Esta es una gran cualidad, algo que estoy seguro de que utilizarás muchas, muchas, muchas veces en los años por venir".

