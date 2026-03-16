Toni Nadal discrepa con Alcaraz y sus quejas sobre sus rivales en Indian Wells: "No estoy nada de acuerdo"

Toni Nadal ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones de Carlos Alcaraz durante el Masters 1.000 de Indian Wells, especialmente tras la rueda de prensa posterior a su victoria ante Arthur Rinderknech en la que el murciano afirmó que sentía que tenía "a Roger Federer en cada ronda" como rival.

El tío y exentrenador de Rafa Nadal analizó las palabras del número 1 del mundo en el programa Radioestadio noche de Onda Cero, donde también valoró el partido de semifinales en el que Alcaraz cayó ante Daniil Medvedev. El murciano ponía así fin a su racha de 16-0 en 2026: "Creo que en el partido Carlos estuvo más cansado, con menos chispa que en otras ocasiones y es verdad que Medvedev jugó muy bien, a un nivel altísimo. Evidentemente, si Carlos juega bien siempre es el favorito".

"Cuando tú juegas con alguien que es mejor que tú, sabes que tienes que apurar más los tiros"

Sin embargo, Toni Nadal rechazó la idea de que el español tenga una "diana en la espalda", argumento utilizado por Alcaraz para explicar el nivel que muestran sus rivales cuando se enfrentan a él: "No estoy nada de acuerdo. No es una cuestión de una diana en la espalda. Cuando tú juegas con alguien que es mejor que tú, sabes que tienes que apurar más los tiros. Cuando sales a jugar, tienes claro que tienes que arriesgar un poco más. No porque sea Alcaraz, sino porque el otro sabe que Alcaraz es mejor".

El técnico recordó además su experiencia asesorando a Alexander Zverev para explicar cómo afrontan los jugadores este tipo de enfrentamientos: "Seguro que Medvedev preferiría jugar con otro y no con Alcaraz o Sinner, pero sabe que si juega con estos, tiene que apretar más". Y abundó: "Cuando Zverev me contactó, lo que le dije es que tenía que arriesgar más cuando juega con Alcaraz o Sinner. Y esto los jugadores lo saben. Los rivales en todo momento te están estudiando. Todos los demás miran cómo te puede ganar".

Desgaste físico

Por último, Toni Nadal mostró cierta preocupación por el desgaste físico del murciano y por la gestión de su calendario en las próximas semanas. Tiene dudas sobre si participará en Miami o eliminará alguno de los torneos en principio previstos en su programa: "Yo le he visto un poco cansado. En algunos rallyes me pareció que llegó algo justo y con menos fuerza de lo habitual, y pensé: 'A lo mejor va a dejar (de jugar) algún torneo'. Pero él también lucha por el número uno. Yo no lo sé, lo decidirán Samu López y él".

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