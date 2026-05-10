Barcelona - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el Clásico de LaLiga en directo

La Liga puede quedar sentenciada este domingo si el Real Madrid no consigue ganar al Barça en el Camp Nou. Un Clásico que llega en el peor momento para un Madrid que ha vivido una de las semanas más convulsas a nivel interno que se recuerdan, especialmente por la pelea entre Tchouaméni y Valverde que terminó con el uruguayo en el hospital y ambos jugadores sancionados con 500.000 euros.

Crisis monumental en Valdebebas

Unos días en los que también se ha filtrado que Rüdiger supuestamente abofeteó a Carreras, mientras todavía colea el malestar de la afición madridista con Mbappé por su escapada a Italia con Ester Expósito mientras el equipo se jugaba seguir vivo en la Liga en Cornellá. Por si fuera poco, el francés fue captado entrando y saliendo de Valdebebas con una amplia sonrisa.

El Barça, diez victorias consecutivas en Liga

A su vez, el FC Barcelona, a pesar de caer eliminado en cuartos de Champions ante el Atleti hace unas semanas, tiene el objetivo de seguir ganando en Liga -en este caso solo le hace falta puntuar- para hacerse con la decimonovena Liga de su historia y la segunda consecutiva. Los culés no pierden puntos en Liga desde el 16 de febrero cuando cayeron 2-1 en Montjuic ante el Girona. Desde entonces han ganado los diez partidos que han jugado en la competición doméstica.

Las opciones del Madrid...

El Real Madrid, por su parte, necesita ganar el Clásico para mantener vivas unas opciones que pese a existir matemáticamente son prácticamente imposible que se den: tendría que ganar todo y el Barça sumar como máximo un punto (tres derrotas y un empate), lo que dejaría a ambos en 89 puntos pero con un Madrid campeón al haberse impuesto en los dos duelos directos.

Bajas

La única ausencia en el Barça será la de Lamine Yamal, mientras que en el equipo merengue no estarán Carvajal, Ceballos, Militao, Güler, Mendy, Rodrygo y Fede Valverde.

Alineaciones del Clásico

Estas son las posibles alineaciones del Clásico de este domingo:

Barcelona: Joan García; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri, Rashford, Olmo, Fermín y Lewandowski.

Real Madrid: Courtois; Fran García, Huijsen, Rüdiger, Arnold; Tchouaméni, Pitarch, Bellingham, Brahim; Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Barcelona-Real Madrid

El Clásico de la jornada 35 de la Liga entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 10 de mayo en el Camp Nou a las 21:00, y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión del partido y la última hora.

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