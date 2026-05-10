Dos detenidos por agresión sexual a una mujer con sumisión química en Manacor

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por, presuntamente, haber agredido sexualmente en Manacor a una turista tras meterle alguna sustancia química en su bebida. Según ha dado a conocer a través de un comunicado el cuerpo policial, los hechos sucedieron el pasado 1 de mayo cuando la víctima, que estaba sola de vacaciones en la isla, entró en un bar. Al rato, un varón se le acercó e iniciaron una conversación y poco después apareció un segundo individuo que ya conocía al primero, y se unió a la conversación.

Tras unos minutos, la mujer se levantó de la mesa para ir al baño, y su consumición se quedó sobre la mesa. A partir de ese momento, la mujer relató en la denuncia que empezó a tener síntomas que no se correspondían con el consumo normal de bebidas alcohólicas, y que ambos individuos insistieron a la víctima en que se terminase la consumición.

Los varones se ofrecieron a llevarla a su casa

Según la declaración de la mujer, ante su malestar, quiso pedir un taxi para que la llevase a su hotel. Sin embargo, los varones se ofrecieron a acompañarla, ya que tenían el coche cerca. A partir de ese momento, la mujer relata que empezó a tener "flashes" sobre lo sucedido, y recuerda haber ido en el coche y que se pararon en un descampado en una zona oscura y sin edificios. Al parecer, ambos varones habrían aprovechado la situación en la que se encontraba para agredirla sexualmente en la parte trasera del vehículo.

En un momento dado, la víctima pudo huir, cruzó una carretera y pidió auxilio en la primera casa que encontró. Los vecinos, alarmados ante la situación de la mujer, llamaron inmediatamente a la Policía Nacional. Una patrulla la acompañó hasta un centro hospitalario y presentó una denuncia en las dependencias de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional.

Los agentes de la UFAM se hicieron cargo de la investigación, con el apoyo de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana. Con todos los datos aportados por la víctima, los agentes realizaron diversas gestiones e identificaron a los sospechosos.

A partir de ahí se detuvo a los dos supuestos autores, uno de los cuales portaba encima una caja de medicamentos, y se intervino el vehículo donde sucedieron los hechos para una inspección ocular técnico-policial.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial el pasado lunes y se ha ordenado su ingreso en prisión.

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