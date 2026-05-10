Ushuaia confía en el turismo pese al brote de Hantavirus investigado en el barco 'MV Hondius'

Varios de los pasajeros del 'MV Hondius', que embarcaron el pasado 1 de abril, habían visitado previamente distintos puntos de la ciudad, entre ellos un vertedero. Es el lugar donde se sospecha que pudo producirse el primer contagio. Los primeros en presentar síntomas fueron una pareja de turistas neerlandeses, que comenzó a encontrarse mal cuando el barco ya se encontraba en alta mar.

Desde entonces, continúa la investigación para determinar el origen exacto de la infección. Las autoridades de Ushuaia, capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego, niegan que la ciudad sea el punto de origen del brote sanitario detectado en este crucero en el que viajaban cerca de 150 turistas con destino a Cabo Verde.

Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología de Ushuaia, rechaza estas sospechas asegurando que la posibilidad es "prácticamente nula". "Sin embargo, se siguen cargando las tintas sobre Ushuaia cuando no le corresponde", puntualiza.

Impacto en el turismo

La situación genera preocupación por su posible impacto en el turismo, una actividad fundamental para la economía de Tierra del Fuego. Solo en marzo de 2026, Ushuaia recibió alrededor de 820.000 visitantes.

"El turismo es una de las actividades económicas principales de la provincia, con muchísimos puestos de trabajo que dependen de la actividad", explica Juan Manuel Pavlov, Secretario de la política exterior del Instituto Turismo de Tierra del Fuego. No obstante, las autoridades aseguran que, por ahora, no se han registrado cancelaciones. "Estas novedades dan mucha tranquilidad para seguir proyectando la actividad de cruceros", añade.

El sector privado también llama a la calma. Mauro, propietario de un restaurante local, invita "a todos los turistas del mundo a venir a conocer y a disfrutar de un lugar tan emblemáticocomo es Ushuaia".

Mientras tanto, los científicos continúan investigando para esclarecer el origen del brote.

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