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Desalojados 83 trabajadores de una empresa alimentaria de Roales del Pan, Zamora, por una fuga de amoniaco

Un total de 83 trabajadores han sido desalojados tras detectarse una fuga de amoniaco en el circuito de refrigeración. No se han registrado heridos ni riesgo para la población.

Bomberos de la Diputaci&oacute;n de Zamora intervienen en la fuga de amoniaco en una empresa en Roales del Pan.

Bomberos de la Diputación de Zamora intervienen en la fuga de amoniaco en una empresa en Roales del Pan.Europa Press

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Paula V. Sisó
Publicado:

Un total de 83 trabajadores han sido desalojados este domingo de una empresa alimentaria situada en la carretera ZA-P-2311, en Roales del Pan (Zamora), tras detectarse una fuga de amoniaco en el circuito de refrigeración de la sala de compresores.

El aviso se ha recibido a las 6.43 horas en el centro de emergencias Castilla y León 112, después de que la empresa comunicara la activación del detector de gases por una pequeña fuga de amoniaco. En ese momento no constaban personas afectadas, aunque la compañía ya había iniciado el desalojo preventivo de todos los trabajadores.

Desde la sala del 112 se ha dado aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que ha realizado un seguimiento permanente del incidente para adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas de protección civil. También se ha informado a la Guardia Civil de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y, de forma preventiva, a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Durante el seguimiento del incidente se ha confirmado que habían sido desalojados 83 trabajadores, sin que ninguno haya requerido asistencia sanitaria. Asimismo, se ha constatado que no se ha producido fuga hacia el exterior.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los parques Zona Centro, con base en el Parque de Maquinaria de la Diputación en Zamora capital, y Zona Sur, con base en Bermillo de Sayago. A su llegada, los bomberos han comprobado que todos los trabajadores se encontraban en el punto de reunión habilitado y que no faltaba ningún empleado, por lo que se había cumplido correctamente el protocolo previsto en el plan de autoprotección de la fábrica.

Los efectivos han activado el plan de emergencias en el interior de la planta y han centrado inicialmente su intervención en el cierre del tanque en fase líquida situado en la parte superior de una de las naves industriales. Posteriormente, ya en el interior de las instalaciones, han procedido al corte de la salida del tanque de gas para contener la fuga.

Una vez asegurada la instalación, los bomberos han localizado el escape en los compresores número 5 y 6 de la nave industrial. La fuga ha quedado confinada a las 9.15 horas y, quince minutos después, a las 9.30 horas, una primera medición de control ha confirmado la ausencia de fuga y ha arrojado parámetros correctos y seguros, según ha informado la Diputación de Zamora.

Las primeras comprobaciones técnicas apuntan a que el incidente se originó en la válvula reguladora de salida del tanque interior.

Desde el operativo se ha confirmado que en ningún momento ha existido riesgo para la población, ya que la fuga quedó localizada y confinada en el interior de las instalaciones industriales gracias a la rápida actuación coordinada de los servicios de emergencia y al correcto funcionamiento de los protocolos de seguridad de la empresa.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, se ha desplazado hasta la fábrica para seguir de primera mano la evolución de la intervención y mantener contacto con el gerente de las instalaciones y con los responsables del operativo desplegado.

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