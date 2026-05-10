Barcelona - Real Madrid: ¡¡los azulgrana rozan el título tras los goles de Rashford y Ferran!! (2-0)

Barça y Real Madrid se ven las caras por última vez esta temporada con el título liguero en juego. El Camp Nou acoge un Clásico polémico por la creciente tensión en el vestuario blanco, las críticas del madridismo y la baja de Mbappé y el fallecimiento del padre de Hansi Flick horas antes del partido. La única manera de que a las 23:00 de la noche siga habiendo Liga es que el Real Madrid se imponga a los azulgranas.

Bajas y alineaciones del Barça-Real Madrid

Lamine Yamal esa la única ausencia culé, mientras que en el equipo merengue la enfermería está repleta, como ha sido habitual en los últimos tiempos: Mbappé, Carvajal, Ceballos, Militao, Güler, Mendy, Rodrygo y Fede Valverde.

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi; Dani Olmo, Fermín, Rashford; Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Fran García; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Gonzalo y Vinicius.

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