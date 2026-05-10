El Clásico
Barcelona - Real Madrid: ¡¡los azulgrana rozan el título tras los goles de Rashford y Ferran!! (2-0)
El Clásico del Camp Nou puede decidir el título a favor del Barça si el Madrid no se hace con la victoria. Sigue en directo el Barça-Real Madrid de la jornada 38.
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Barça y Real Madrid se ven las caras por última vez esta temporada con el título liguero en juego. El Camp Nou acoge un Clásico polémico por la creciente tensión en el vestuario blanco, las críticas del madridismo y la baja de Mbappé y el fallecimiento del padre de Hansi Flick horas antes del partido. La única manera de que a las 23:00 de la noche siga habiendo Liga es que el Real Madrid se imponga a los azulgranas.
Bajas y alineaciones del Barça-Real Madrid
Lamine Yamal esa la única ausencia culé, mientras que en el equipo merengue la enfermería está repleta, como ha sido habitual en los últimos tiempos: Mbappé, Carvajal, Ceballos, Militao, Güler, Mendy, Rodrygo y Fede Valverde.
- Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi; Dani Olmo, Fermín, Rashford; Ferran Torres.
- Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Fran García; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Gonzalo y Vinicius.
¡Sigue El Clásico en DIRECTO!
Recuerda que puedes seguir el Clásico en la parte inferior de esta noticia, con la retransmisión y última hora de todo lo que suceda en el Camp Nou entre Barça y Real Madrid.
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¡Descanso! Barcelona 2-0 Real Madrid
Los de Hansi Flick acarician el título liguero al descanso tras los tempraneros goles de Rashford y Ferran. El Madrid, inoperativo y sin respuesta, tiene casi imposible puntuar, y ya no digo nada ganar... La sensación del Barça es de ir sobrado en el día de hoy. Se escuchan 'oe' en la grada, no es para menos...
¡OTRA DE OLMO!
Los de Flick acaban de perdonar el tercero hasta en dos ocasiones, primero con una parada tremenda de Courtois y después con un disparo desviado de Olmo en el punto de penalti. El Madrid no se está enterando de nada... Primera amarilla del partido... para Camavinga, que llegó tardísimo al duelo con Olmo.
¡¡COURTOIS SALVA EL TERCERO!!
El Madrid, sin respuesta
Absolutamente incapaz de quitarle la bola al Barça. Ni el segundo gol ha terminado de despertarle. El Barça controla el partido a su antojo tras los dos primeros mazazos.
Min 27. Barcelona - Real Madrid: 2-0
Ni media hora de partido y el Madrid lo tiene en chino para siquiera puntuar esta noche, algo que tampoco le valía para mantener sus opciones en Liga. El Barça ha castigado en las dos llegadas claras que ha disfrutado.
¡GONZALO PERDONA EL 2-1!
La tuvo clarísima el canterano madridista pero falló en el remate final...
¡El Madrid en defensa...!
Vaya error, qué permisividad de la zaga de Arbeloa... Se quedó muerto el balón en el área y Ferrán metió la puntera para marcar el segundo del Barça y dejar KO al Madrid.
⚽ ¡¡¡GOOOL DE FERRAN TORRES!!! 2-0
Min 16. Barcelona - Real Madrid: 0-0
Entran ciertas prisas en el equipo blanco y ojo porque el Barça puede aprovecharlo buscando los espacios. Muy abierto el partido tras el golazo de Rashford.
¡El primero del Barça!
¡Golpeo superlativo del inglés, que batió a Courtois... por el palo que cubría el belga! No se puede tirar mejor una falta. La acción era peligrosa y el británico la aprovechó a las mil maravillas. El Barça, mucho más cerca de certificar su título liguero.
⚽ ¡¡¡GOLAZOOO DE RASHFORD!!! 1-0
¡Falta muy peligrosa para el Barça!
Rüdiger derriba a Fermín al borde del área y el Barça, ante una oportunidad clarísima a balón parado.
Min 6. Barcelona - Real Madrid: 0-0
Sale a presionar el Madrid... El Barça dominando más el balón y los de Arbeloa intentando robar para salir a la contra.
¡Primer tiro a puerta de Vini!
Salió a la contra el Madrid y el disparo del brasileño tras el recorte fue demasiado centrado y sin suficiente potencia.
🚨 ⚽ ¡¡¡ARRANCA EL CLÁSICO!!!
¡¡Saltan los 22 protagonistas al Camp Nou!! ¡OJO, Huijsen es baja de última hora por lesión en el entrenamiento, entra Asencio en su lugar!
¡Ya está todo preparado en un Camp Nou a reventar! Prácticamente todo vendido según parece desde la panorámica general.
Se guardará un minuto de silencio por el padre de Hansi Flick, fallecido en la madrugada del sábado al domingo.
¿Qué pasará en el Clásico?
¿Qué creen que ocurrirá hoy en el Camp Nou a partir de las 21h? ¿Ganará el Barça, habrá un empate o tomará el Madrid el estadio blaugrana por primera vez en esta Liga? Recuerden que solo una victoria madridista mantendría las opciones vivas de cara a las últimas tres jornadas.
Mbappé, baja de nuevo... ¿corre peligro su pichichi?
Parecía que se lo iba a llevar de calle, pero su baja ante el Espanyol y el hecho de que hoy tampoco podrá estar ante el Barça, deja la lucha por el pichichi completamente abierta. En estos momentos y con tres partidos por delante, Mbappé es el máximo goleador de la competición con 24 goles, pero Muriqi, con 22 y después de haber marcado hoy ante el Villarreal, podría quitarle la primera posición.
¡Bajas y ausencias del Clásico!
Estas son las bajas para el Barça-Real Madrid de hoy... lógicamente es el equipo blanco el que tiene más ausencias de cara al Clásico de esta noche en el Camp Nou.
- Barcelona: Lamine Yamal
- Real Madrid: Mbappé, Carvajal, Ceballos, Militao, Güler, Mendy, Rodrygo y Fede Valverde.
¡50 minutos para que arranque EL CLÁSICO!
¡El Camp Nou empieza a coger forma a falta de 50 minutos para el arranque del Barça-Real Madrid! Repasamos de nuevo las dos alineaciones:
- Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi; Dani Olmo, Fermín, Rashford; Ferran Torres.
- Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Gonzalo y Vinicius.
¡¡Lewandowski, suplente!!
¡También tenemos la alineación oficial de Hansi Flick para el encuentro ante el Real Madrid!
🔴🔵 11: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi; Dani Olmo, Fermín, Rashford; Ferran Torres.
¡Seguidores culés apedrean el autobús del Barça!
Según 'El Chiringuito', un grupo de aficionados del Barça ha apedreado a su propio autobús pensando que era el del Real Madrid, al que posteriormente también han apedreado rompiendo la luna... Al parecer no veían nada por el humo de las bengalas de color rojo.
⚪ ¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!
¡¡Esta es la alineación de Álvaro Arbeloa para visitar al Barça en el Camp Nou!! Recordemos que el Madrid necesita GANAR SÍ O SÍ para seguir con opciones matemáticas.
⚪ 11: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Brahim, Gonzalo y Vinicius.
Hansi Flick ha perdido a su padre este domingo
El padre de Hansi Flick ha fallecido en la madrugada de este domingo tal y como ha informado el FC Barcelona en un comunicado en redes sociales: "El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y le acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia".
No obstante, el técnico alemán ha informado de la triste noticia a jugadores, staff y Junta Directiva para, además, confirmarles su presencia en el banquillo esta noche ante el Real Madrid.
¡Los horarios de El Clásico!
Estos son los horarios a nivel mundial de el Barça-Real Madrid de hoy en el Camp Nou. En España comenzará a las 21:00.
El Barça ha ganado TODOS los puntos como local en Liga
Ha sido el mejor equipo de la Liga y este dato lo refleja. El Barça de Flick ha ganado TODOS los puntos que ha disputado como local en la competición doméstica. En total, 51 de 51 y 17 victorias en 17 partidos. Una auténtica barbaridad, y más sabiendo que ha marcado 52 goles y solo ha encajado 9, menos de 0'5 por encuentro.
Y ojo, el Madrid como visitante, pese a ser el segundo mejor de la competición solo por detrás del Barça, ha sumado 34 de los 51 puntos como visitante (el Barça 37).
El Barça será campeón de Liga si NO PIERDE ante el Real Madrid
Así de simple, la ventaja de 11 puntos a falta de cuatro jornadas (12 puntos), incluyendo la de hoy, para que termine la Liga permite al Barça ser campeón este domingo si gana o empata ante el Real Madrid... La papeleta es para los de Arbeloa, que necesitan imponerse SÍ O SÍ para seguir teniendo opciones matemáticas al título.
Los recientes pinchazos merengues ante Mallorca, Girona y Betis, y un Barça que enlaza 10 victorias consecutivas en Liga, han dejado la competición doméstica prácticamente sentenciada. Parece que es cuestión de tiempo, si no es hoy...
Barcelona - Real Madrid: alineaciones, resultado y última hora de El Clásico de LaLiga en directo
¡¡Muy buenas tardes de domingo y bienvenidos a la narración de un CLÁSICO que puede definir el título de Liga!! Barcelona y Real Madrid se dan cita en el Camp Nou en la fecha correspondiente a la jornada 35 de Liga. Es posiblemente el partido de fútbol de clubes más visto del planeta, y justo hoy puede decidir el devenir del título liguero si el Barça NO PIERDE ante su máximo rival.
Un partido que, por si fuera poco, viene precedido de una semana surrealista en Valdebebas con la pelea entre Valverde y Tchouaméni que terminó con el uruguayo en el hospital. También con la polémica sobre Mbappé, su baja de última hora... y mucho más.
¡Nosotros arrancamos ya con la mejor previa y todos los detalles del último Clásico de la temporada! ¡¡¡ARRANCAAAAAMOS!!!
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