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Terrible caída de Marc Márquez en Francia: pasará por el quirófano y se perderá el GP de Cataluña

El ilerdense sufrió una aparatosa caída en la sprint del GP galo.

Accidente de Marc M&aacute;rquez en Francia

Accidente de Marc Márquez en FranciaMoto GP

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Marc Márquez ha sufrido una durísima caída en la sprint del GP de Francia en la que se ha confirmado una fractura en el dedo meñique de su pie derecho por la que aprovechará para pasar por el quirófano, perdiéndose así la carrera de este domingo y el GP de Cataluña.

Márquez, baja en Francia y Cataluña

"Márquez es baja para la carrera del domingo en Francia -fue declarado 'no apto' por los médicos- y no estará en el Gran Premio de Catalunya de la próxima semana", informó la Moto GP.

Tras caerse de su Ducati, Márquez se ha mostrado realmente dolorido y ha dejado el asfalto cojeando antes de resguardarse en su box y atender a la prensa.

Se operará del hombro y el dedo

"He tenido la consecuencia de romperme el quinto metatarsiano. No lo había dicho, pero ya había una cirugía programada para el hombro derecho porque esta temporada estaba teniendo más problemas de lo normal. Me estaba intentando convencer, pero algo no iba bien. Fui al médico y pudieron ver que tras la caída de Indonesia todo está perfecto, pero el famoso tornillo estaba roto. Está en una posición diferente. Tenía una sensación muy rara y pensaba que mentalmente estaba bloqueado, pero vieron que en la posición de una MotoGP el tornillo me tocaba el nervio radial y eso me hacía ser inconstante y tener caídas. Lo haremos todo de golpe", dijo el campeón a Dazn.

El ilerdense aseguró que no es capaz de rendir al 100%: "Competir de esta manera no es lo adecuado. Puedo ir rápido, pero con este problema fallas cuando menos te lo esperas. Ayer fallé en la vuelta rápida. Hoy lo he vuelto a hacer y los doctores han sido positivos. Después de Jerez fui a buscar un problema y lo encontraron. Eso es una buena noticia. Yo cada carrera iba a peor en la pista. Esto ha pasado cuando ha tenido que pasar y esto me da más tiempo para recuperarme. Yo insistía en que la moto iba bien y no quería dar explicaciones. Soy de llorar poco...".

De esta manera, Márquez se perderá los dos próximos compromisos y verá ampliada su desventaja con Bezzecchi, que ahora mismo es de 51 puntos.

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