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El activista Saif Abukeshek llega a Barcelona y asegura que "pronto volverá a hacer las maletas"

El activista hispanopalestino ha asegurado que su liberación "no es una victoria", porque "atrás quedan miles de presos palestinos que son torturados y violados sin defensa ninguna".

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Albares confirma la llegada a España del activista Saif Abukeshek tras su deportación desde en la flotilla de Gaza | Antena3.com

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Marta Alarcón
Publicado:

El miembro de la Flotilla Global Sumud, Saif Abukeshek, ha aterrizado en el aeropuerto de Barcelona a las 16:30 horas de este domingo, tras diez días detenido. Ha sido recibido en España por todos sus familiares y amigos, y ha querido dejar claro ante los medios de comunicación, que pronto "volverá a hacer las maletas" para reunirse con sus compañeros en Turquía.

El activista ha asegurado que su liberación "no es una victoria", porque "atrás quedan miles de presos palestinos que son torturados y violados sin defensa ninguna".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había confirmado este domingo que el activista hispanopalestino, Saif Abukeshek, ya viajaba de regreso a España después de haber sido deportado por las autoridades israelíes. Según ha explicado el ministro, el activista "llegará al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a mediodía", antes de aterrizar en Barcelona.

"Saif está ya libre"

"Saif está ya libre, vuela hacia Madrid. Llegará a la terminal número dos del Aeropuerto de Madrid Barajas, sobre las 12:10h", ha afirmado.

Albares ha señalado que Abukeshek se encuentra "bien dentro de las difíciles circunstancias vividas", aunque será sometido a un reconocimiento médico una vez llegue a Madrid. Durante su escala en Atenas, el embajador y la cónsul de España en Grecia pudieron reunirse con él, y acompañarle antes de embarcar en el vuelo hacia la capital española.

El jefe de la diplomacia española ha vuelto a calificar de "ilegal" la detención del activista, al considerar que se produjo en aguas internacionales y fuera de la jurisdicción israelí. Además, ha destacado que desde el primer momento, el Gobierno español activó todos los mecanismos diplomáticos y consulares para prestar asistencia al ciudadano español.

Según ha explicado el ministro, el consulado español en Tel Aviv había solicitado diariamente poder visitar a Abukeshek, para garantizar que contara con asistencia jurídica y asistencia médica. Sin embargo, ha indicado que el momento de su traslado al aeropuerto "no se permitió el contacto consular antes de su deportación".

Albares desmiente los posibles malos tratos

La defensa del activista había denunciado posibles malos tratos y aislamiento durante la detención, aunque Albares ha afirmado que por el momento "no dispone de información que confirme esas acusaciones".

El ministro también ha recordado que España coordinó actuaciones diplomáticas con Brasil, ya que otro ciudadano brasileño había sido detenido en el mismo operativo. Ambos países emitieron un comunicado conjunto reclamando la liberación de los activistas retenidos.

Finalmente, Albares ha agradecido el trabajo realizado por el personal diplomático y consular español en Tel Aviv, Atenas y Madrid, subrayando la movilización constante del Ministerio de Asuntos Exteriores para facilitar el regreso de Abukeshek a España.

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