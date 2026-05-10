Kylian Mbappé se pierde el Clásico que puede decidir la Liga

Kylian Mbappé se perderá el Clásico de este domingo a las 21:00 en el Camp Nou que puede decidir el título a favor del Barça si el Real Madrid no consigue imponerse al equipo de Hansi Flick.

También se perdió el partido en Cornellá... por una sobrecarga

El delantero galo ya se perdió el partido contra el Espanyol en Cornellá por una sobrecarga que sufrió ante el Betis, hecho que aprovechó para irse de vacaciones a Italia con Ester Expósito y llegar a Madrid apenas 10 minutos antes de que comenzara el duelo. La afición merengue no se tomó nada bien esa 'escapada' de su jugador cuando el equipo se jugaba seguir vivo en la lucha por la Liga.

En esta ocasión, Mbappé no estará disponible tras no haber terminado la última sesión con el resto de sus compañeros este pasado sábado y vivirá el Clásico en Madrid.

Además, según ha podido saber 'Marca', Mbappé se habría retirado del entrenamiento apenas cinco minutos antes del final ante la incredulidad y sorpresa de compañeros y miembros del equipo técnico.

Conovcatoria del Real Madrid

Esta es la lista de convocados de Álvaro Arbeloa para el Barça-Real Madrid de este domingo.

Posible once del Real Madrid

Teniendo en cuenta la baja de Mbappé, que se suman a las de Carvajal, Ceballos, Militao, Güler, Mendy, Rodrygo y Fede Valverde., esta es la posible alineación de Arbeloa para enfrentarse al líder en el Camp Nou.

Real Madrid: Courtois; Fran García, Huijsen, Rüdiger, Arnold; Tchouaméni, Pitarch, Bellingham, Brahim; Vinicius y Gonzalo.

Kylian, por su parte, se perderá otro partido de Liga y seguirá sin finiquitar a su favor el pichichi de la Liga (24 goles) ya que Muriqi acecha con 21 tantos.

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