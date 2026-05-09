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Paula Blasi hace historia en el Angliru y se convierte en la primera española en ganar la Vuelta

La catalana de 23 años se proclama campeona de la Vuelta tras una exhibición en el Angliru.

Paula Blasi en una imagen de archivo

Paula Blasi en una imagen de archivoEFE

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Paula Blasi se ha convertido este sábado 9 de mayo de 2026 en la primera ciclista española en ganar la Vuelta a España femenina tras sellar su victoria en una espectacular subida al Angliru en la que ha terminado en segunda posición, por detrás de la ganadora Petra Stiasny.

La española de 23 años, además, se adjudicó la Vuelta tras dejar atrás a la que lucía el maillot rojo en la jornada de hoy, Anna Van der Bregge, la cual no aguantó el ritmo de Blasi en los últimos kilómetros y terminó perdiendo la Vuelta por 24 segundos.

Segunda española en ganar una gran vuelta

Además, Blasi se convirtió en la primera corredora española en ganar una gran ronda tras Joane Somarriba, que se impuso en el Tour de Francia en 2000, 2001 y 2003, y en el Giro de Italia en 1999 y 2000.

La catalana ya había dejado señales de que podía pelear por La Vuelta y por cualquier grande que se le presente. En 2025 ganó el Europeo sub-23 en ruta y logró el bronce en el Mundial de la categoría, resultados que la colocaron como una de las mayores promesas del ciclismo internacional. Además, esta misma temporada ya había sorprendido al mundo ganando la Amstel Gold Race femenina con un ataque en solitario.

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