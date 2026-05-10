Detenido un joven de 24 años en Sant Cugat por agredir a una persona sin hogar en Rubí, Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 24 años en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, acusado de agredir a una persona sin hogar de 58 años en el exterior de un supermercado de Rubí, donde la víctima estaba cargando su teléfono móvil.

Según ha informado este domingo la policía catalana en un comunicado, el arresto se produjo el pasado 28 de abril por parte de agentes de la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación. El detenido está acusado de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas por una agresión presuntamente motivada por razones de aporofobia.

Los hechos ocurrieron el 3 de mayo de 2025, cuando la víctima se encontraba en el exterior de un establecimiento de alimentación de Rubí. El hombre estaba cargando su teléfono móvil en un enchufe del supermercado cuando fue insultado por el joven ahora detenido.

Después de increparlo, el presunto agresor le propinó un fuerte puñetazo en la cara, que hizo que la víctima cayera al suelo. Tras la agresión, el joven huyó del lugar en un vehículo sin auxiliar al hombre.

Fueron otras personas que se encontraban en la zona quienes atendieron inicialmente a la víctima y alertaron a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron agentes de los Mossos d’Esquadra y una ambulancia, que trasladó al hombre a un centro médico para recibir asistencia sanitaria.

Los Mossos investigan el caso como una agresión por aporofobia

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la víctima. Según la policía catalana, el hombre sufrió daños físicos y emocionales posteriores a la agresión, por los que tuvo que recibir atención médica continuada durante un tiempo.

Las pesquisas permitieron identificar finalmente al presunto autor de la agresión. El joven fue detenido el pasado 28 de abril en Sant Cugat del Vallès y pasó al día siguiente a disposición judicial en Rubí.

Los Mossos han recordado que las agresiones contra personas sin hogar son hechos punibles penalmente por su gravedad y repercusión, ya que las víctimas se encuentran en una situación de indigencia que las hace especialmente vulnerables ante la sociedad y ante otros ciudadanos.

La policía catalana subraya que la ley protege de forma especial a las personas sin hogar frente a los delitos que atentan contra el ejercicio de sus derechos fundamentales y sus libertades, incluidos los discursos que las menosprecian o atacan.

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