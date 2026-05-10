Delcy Rodríguez aterriza en La Haya pese a las sanciones de la UE

Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, ha llegado este domingo a Países Bajos a pesar de las sanciones de la UE que pesan sobre ella. Lo ha hecho con el objetivo de defender los "derechos históricos" de su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. En ese país, se celebran hasta mañana las audiencias públicas sobre la disputa entre esta nación y Guyana por la región fronteriza del Esequibo.

A pesar de que hace tan solo unas semanas la Eurocámara aprobó una resolución que insta al Consejo Europeo a no levantar "ninguna sanción impuesta a los responsables de violaciones de los derechos humanos" en Venezuela, los países miembros de la UE están autorizados a aplicar una suspensión temporal de las sanciones en determinados casos, como en jefes de Estado, cuando su asistencia esté justificada. En este caso, en la audiencia que se celebra en el Tribunal Internacional de La Haya.

La líder chavista está sancionada por la UE desde 2018, cuando su nombre se incluyó en la lista negra europea por haber "menoscabado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, entre otras formas, mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y la utilización de esas competencias para atacar a la oposición e impedir su participación en el proceso político", en referencia a las elecciones de ese año, en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor.

A pesar de las sanciones, Rodríguez también asistió, en julio de 2023 a la cumbre UE-Celac que se celebró en Bruselas. En esa ocasión, también se aplicó la misma excepción.

Rodríguez quiere "defender" los derechos de su país"

La mandataria, que asumió el cargo en enero tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ha señalado a través de un mensaje en Telegram que "En nombre del pueblo venezolano, hemos llegado a los Países Bajos para defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay duda de que el único titular de la Guayana Esequiba es Venezuela y siempre reivindicaremos sus derechos legítimos e históricos sobre este territorio".

Rodríguez ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol, donde fue recibida, entre otros, por el canciller venezolano, Yván Gil, quien forma parte de la delegación que defiende a Venezuela en el proceso, según un vídeo publicado en la red social X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, también en el lugar.

La líder chavista insistió en que "ha quedado muy claro que el único que tiene titularidad" sobre el territorio en disputa "es Venezuela". Ha asegurado que su país siempre "ha levantado las banderas de la legalidad y la defensa del derecho internacional".

Disputa por la región de Esequibo

En La Haya se celebran desde el 4 de mayo y hasta mañana las audiencias públicas en el caso que enfrenta a Guyana y Venezuela por la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela. Caracas declaró nulo este dictamen en 1962, al afirmar que estuvo rodeado de irregularidades. La controversia gira en torno a la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana.

Se trata de una zona, rica en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, que ahora es reclamada por Caracas como parte de su territorio.

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