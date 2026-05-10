Ángel Víctor Torres pide evitar alarmas por el hantavirus y agradece la solidaridad canaria: "Es un pueblo solidario"

El avión que traslada a los 14 pasajeros españoles del crucero Hondius, ha despegado este domingo del aeropuerto de Tenerife Sur con destino a Madrid, donde los evacuados pasarán la cuarentena en el hospital Gómez Ulla tras el brote de hantavirus detectado a bordo.

Los pasajeros han llegado al aeropuerto en dos autobuses de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no han pasado por el control ordinario de documentación, con el objetivo de evitar al máximo cualquier contacto con la población. A pie de avión han sido sometidos a un proceso de desinfección y se les ha colocado un traje de protección sanitaria antes de embarcar.

La aeronave ha partido poco antes de las 12.00 horas en Canarias, las 13.00 horas en la Península, rumbo a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Desde allí, los españoles serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde deberán cumplir el aislamiento previsto por las autoridades sanitarias.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que el operativo se está desarrollando "sin contacto con la población de Canarias" y con "absoluta seguridad" para la población local. Torres ha explicado que este sábado contactó con los presidentes autonómicos para informarles del traslado de los pasajeros a las lanchas, los autobuses y el aeropuerto.

Según ha indicado, pudo hablar con todos los presidentes salvo con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Todos me lo han agradecido", ha afirmado.

Torres ha pedido además evitar mensajes de alarma y ha agradecido el apoyo de la población canaria. "El pueblo canario es un pueblo solidario", ha señalado, antes de insistir en que la operación se desarrolla conforme a lo previsto.

"Todas las medidas de seguridad están funcionando"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que el buque llegó al puerto a las 6.30 horas y que, una hora después, a las 7.30, personal de Sanidad embarcó junto a profesionales médicos para realizar una primera evaluación de los pasajeros. Según ha precisado, todos se encontraban asintomáticos.

El desembarco comenzó sobre las 9.30 horas, con prioridad para los ciudadanos españoles. García ha señalado que los siguientes pasajeros en salir han sido los franceses, que ya se encuentran en el aeropuerto. Después está previsto el traslado de los ciudadanos de Canadá, Países Bajos y Reino Unido, mientras que durante la tarde se prevén las salidas de Turquía, Irlanda y Estados Unidos.

"Todas las medidas de seguridad están funcionando", ha asegurado la ministra, quien ha defendido que el mecanismo puesto en marcha está operando según lo previsto.

PCR al llegar al Gómez Ulla y repetición a los siete días

Sanidad ha contactado, a través de Sanidad Exterior, con todos los pasajeros para informarles del procedimiento. Según García, los afectados han recibido la comunicación con agradecimiento.

La ministra ha explicado que los primeros test se han realizado en el propio barco. Una vez lleguen al Gómez Ulla, los pasajeros españoles serán sometidos a una prueba PCR, que se repetirá a los siete días, de acuerdo con el protocolo aprobado. En función del resultado y de la evolución clínica, se aplicarán las medidas previstas para cada caso.

En cuanto a los próximos movimientos, las autoridades han detallado que en el vuelo de Francia viajarán cinco pasajeros, en el de Madrid los 14 españoles, en el de Canadá cuatro y en el de Países Bajos 26. El repostaje del buque se realizará este lunes por la mañana en la misma dársena, en una franja en la que no habrá desembarcos.