Feijóo visita el puesto de mando del incendio de Madrid y advierte de que la temporada "no ha hecho más que empezar"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado en la tarde de este domingo el puesto de mando avanzado del incendio que afecta a la Comunidad de Madrid, ubicado en el municipio de Navalcarnero. Con esta visita, el líder de la oposición ha querido conocer de primera mano la evolución del operativo, y trasladar su apoyo a los efectivos que trabajan sin descanso para controlar las llamas.

La presencia de Feijóo se produce en una jornada marcada por las visitas institucionales a las zonas afectadas por los incendios. Durante la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó al puesto de mando avanzado instalado en Navaluenga (Ávila), mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los reyes Felipe VI y Letizia visitaron el polideportivo de Villamanta, donde permanecen alojados cerca de 200 vecinos que tuvieron que ser evacuados como medida preventiva.

En Navalcarnero, Feijóo ha mantenido un encuentro con los responsables del dispositivo de extinción para conocer la situación del incendio, así como el trabajo que están desarrollando los distintos cuerpos de emergencia y seguridad movilizados. Tras el encuentro, el líder del PP ha asegurado que los afectados "no están solos", y ha reconocido la "enorme ansiedad, incertidumbre e impotencia" que atraviesan quienes han tenido que abandonar sus hogares o permanecen confinados. "Quieren volver a sus casas, a su lugar, y tienen nuestra solidaridad, la del Partido Popular y la de la totalidad del pueblo español", ha afirmado.

"El impacto alcanza a unas 50.000 personas"

En este sentido, ha comparado las consecuencias de un incendio de 30.000 hectáreas en distintas zonas del país. "No es lo mismo que ardan 30.000 hectáreas en un lugar de economía rural, donde pueden verse afectadas unas 1.000 personas, que 30.000 hectáreas en una comunidad autónoma como Madrid, donde el impacto alcanza a unas 50.000 personas", ha explicado.

El presidente del PP ha agradecido asimismo la coordinación entre los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, las regiones que, según ha indicado, están siendo las más castigadas por los incendios.

Además, ha advertido de que la campaña de incendios se encuentra todavía en sus primeras fases. "No estamos al final de la temporada de incendios, estamos al principio", ha afirmado, mostrando su deseo de que los distintos focos puedan ser perimetrados, controlados y extinguidos cuanto antes.

"Nos esperan dos meses y medio muy duros"

No obstante, Feijóo ha alertado de que la situación seguirá siendo complicada durante los próximos meses. "Estamos a finales de julio y todavía nos quedan agosto, septiembre e incluso octubre. Si no llueve, nos esperan dos meses y medio muy duros", ha señalado, al tiempo que ha recordado que el nivel de alerta es máximo en el conjunto del país.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la unidad frente a la emergencia. "Todos estamos juntos, todos tenemos que sumar y arrimar el hombro. No puede haber excepciones. Nadie puede añadir más tensión a la que ya provoca el terrible incendio que estamos viviendo", ha sentenciado.

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