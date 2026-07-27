Enfado del PSG con las "desproporcionadas exigencias de traspaso y salario" de Yan Diomande

El mercado de fichajes está al rojo vivo y una de las piezas más codiciadas, el costamarfileño Yan Diomande, parece que pondrá rumbo al Real Madrid. El atacante del RB Leipzig podría ser el nuevo refuerzo para el proyecto de José Mourinho, así lo confirma el periodista Fabrizio Romano, quien da por hecho el fichaje del extremo derecho de 19 años por el club blanco.

"Acuerdo cerrado esta noche con el RB Leipzig por una cifra superior a los 100 millones de euros por el extremo marfileño. Diomande volará a Madrid esta semana para someterse a pruebas médicas y firmar el contrato hasta junio de 2031", adelanta Fabrizio Romano en sus redes sociales.

Todavía no hay confirmación del fichaje por parte del Real Madrid, pero el comunicado del PSG mostrando su malestar por lo que considera "desproporcionadas exigencias de traspaso y salario" parecen aclarar el futuro del joven futbolista de Costa de Marfil.

"Las exigencias de traspaso y salario fueron completamente desproporcionadas y distorsionadoras, y el PSG no renunciará a sus principios de gestión financiera racional y una estructura de equipo equilibrada", explicó el club parisino en un comunicado facilitado al medio Sky Sports en su versión alemana.

El texto explicita que el equipo francés "ha retirado oficialmente su interés en Yan Diomande, así como todas las ofertas". Diomande, de 19 años, milita en el Leipzig alemán y podría convertirse en el último refuerzo del Madrid de José Mourinho, tras las llegadas de Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.