Santos Cerdán se saca el carnet de camión y busca una nueva vida lejos de la política

La imagen de Santos Cerdán interviniendo desde su escaño en el Congreso marcó el inicio de un cambio radical en su trayectoria. En junio de 2025, el entonces dirigente socialista aseguró que daría "todas las explicaciones" necesarias y anunció que comparecería ante los medios en la sede del PSOE en Ferraz.

Apenas unas horas después presentó su dimisión como secretario de Organización del partido y renunció a su acta de diputado. Semanas más tarde, el Tribunal Supremo acordó su ingreso en prisión provisional por el riesgo de destrucción de pruebas dentro de la investigación sobre una presunta trama de adjudicaciones irregulares.

Cerdán permaneció en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el 30 de junio hasta el 19 de noviembre de 2025, cuando el instructor decretó su libertad provisional al considerar que el riesgo para la investigación se había reducido.

El juez mantuvo, no obstante, medidas cautelares como las comparecencias periódicas, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España.

De la dirección del PSOE a la carretera

Desde su salida de prisión, Cerdán ha tratado de reconstruir su vida fuera de la primera línea política. Uno de sus primeros pasos fue la publicación de 'La caída: poder, relato y destrucción en la era del juicio político', un libro de 94 páginas en el que relata su experiencia en Soto del Real y se presenta como víctima de un relato político y mediático.

"Creo que soy una víctima y en el libro lo explico bien clarito", ha afirmado el exdirigente socialista sobre una obra en la que defiende su inocencia, aunque apenas aborda las acusaciones de corrupción que pesan sobre él.

Ahora, según la información publicada por 'La Razón', Cerdán se habría sacado el permiso que le permitiría conducir vehículos pesados y ganarse la vida como camionero.

El periódico sostiene que pretende comenzar de cero y desarrollar una actividad profesional completamente distinta a la que ejerció durante décadas en las instituciones y en el PSOE.

Más de 323.000 euros bajo investigación

El posible cambio profesional llega después de que un reciente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cifrara en 323.178,41 euros los beneficios que Cerdán y varios integrantes de su entorno familiar habrían recibido entre 2015 y 2024 a través de empresas relacionadas con la trama investigada.

La UCO incluye entre esos beneficios alquileres de viviendas, vehículos, mobiliario, sueldos de familiares y gastos personales pagados mediante tarjetas empresariales.

Los agentes investigan además si Cerdán dispuso de fuentes de ingresos no declaradas y su presunta vinculación con la empresa navarra Servinabar.

El exsecretario de Organización del PSOE ha negado reiteradamente haber cobrado comisiones, haber participado en el amaño de contratos públicos o mantener una relación societaria con Servinabar. La causa continúa abierta y las conclusiones de la Guardia Civil no constituyen hechos probados ni implican una condena.

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