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Ascienden a 220.000 los evacuados por el fuego en Gironda (Francia), con 42.000 hectáreas quemadas

Las llamas avanzan hacia Burdeos y han provocado cortes en carreteras y en el trafico ferroviario.

Francia incendios

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Juan Vivancos
Publicado:

El gran incendio que afecta al departamento de Gironda, en el suroeste de Francia, continúa fuera de control. Las autoridades han elevado a 220.000 el número de personas evacuadas, después de que las llamas se propagaran con rapidez durante la pasada noche. El fuego ha calcinado ya unas 42.000 hectáreas.

La prefecta de Gironda, Sophie Brocas, ha ordenado además el cierre parcial de la autopista A63, una de las principales vías de comunicación con España. En sentido norte, la circulación está cortada entre las salidas de Liposthey y Cestas, mientras que en dirección sur el cierre afecta al tramo comprendido entre la circunvalación de Burdeos y Marcheprime. Las autoridades recomiendan evitar la zona.

El incendio también ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario al sur de Burdeos.

Según la prefectura, durante la noche el fuego experimentó una rápida expansión debido a la combinación de una vegetación extremadamente seca y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Además, las propias llamas favorecieron su propagación y se llegó a formar un fenómeno de pirocumulonimbo, una nube generada por el incendio que puede provocar un comportamiento imprevisible del fuego.

Nuevas evacuaciones muy cerca de Burdeos

Las últimas evacuaciones afectan a las localidades de Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios y Cestas.

El incendio, declarado el pasado miércoles en la turística bahía de Arcachón, se encuentra ya a tan solo 15 kilómetros de Burdeos, según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Thomas Cazenave.

Mientras tanto, en el departamento vecino de Las Landas, los bomberos continúan trabajando para contener el incendio de Biscarrosse. Las llamas han arrasado unas 3.600 hectáreas, aunque la situación está algo más estabilizada y 3.000 de las 30.000 personas evacuadas ya han podido regresar a sus viviendas.

Por otro lado, en el departamento de Var, en el sureste de Francia, otro incendio se ha reactivado en las últimas horas. El fuego ha quemado ya unas 3.250 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 2.000 personas.

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