Slavko Vincic se retira tras arbitrar la final del Mundial entre España y Argentina

Tan solo siete días después de arbitrar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el colegiado Slavko Vincic se retira del arbitraje profesional, según ha informado la Federación eslovena de Fútbol (NZS).

"Una semana después de la final de la Copa del Mundo en EE. UU., Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la cima de este deporte", señaló la NZS en su página web.

Según explica la NZS, tras arbitrar la final mundialista el árbitro de 46 años "consolidó su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia". Además, recuerda que para coronar su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo proclamó el mejor árbitro del Mundial al mantener "el control disciplinario claro y firme que caracteriza al arbitraje de élite".

El colegiado esloveno tuvo que lidiar con un complicado partido en la final del Mundial 2026, expulsando a Enzo Fernández tras una dura entrada sobre Pau Cubarsí y teniendo que gestionar varias duras acciones, con los jugadores argentinos yendo al límite. Además, Slavko Vincic anuló un gol a Nico Williams por una supuesta falta de Mikel Merino previa al remate del extremo navarro.

Slavko Vincic también ha sido galardonado con el prestigioso premio 'Giulio Campanati' en Italia por su labor arbitral en el Mundial de 2026. Vincic ha arbitrado partidos internacionales desde 2010, entre ellos numerosos encuentros decisivos, como la final de Liga Europa de 2022 entre el Eintracht Frankfurt y el Glasgow Rangers, y en 2024 la final de Liga de Campeones, ganada por el Real Madrid contra el Borussia Dortmund en Wembley.

Ese mismo año, la IFFHS le otorgó el título de segundo mejor árbitro del mundo.