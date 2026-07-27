El nieto del dictador ugandés Idi Amin boxeará en los Juegos de la Commonwealth: "Sus logros me inspiraron"

Los Juegos de la Commonwealth acogerán un combate entre el británico Damar Thomas y el africano Aziz Abdul, de 25 años y que es el nieto de Idi Amin, dictador ugandés de 1971 a 1979 al que llegaron a apodar 'el carnicero de Uganda'.

Esta competición comenzará este miércoles en Glasgow, y en ella tendrá lugar una pelea entre el campeón de Europa júnior, Damar Thomas, de 21 años, y el nieto del que fuera uno de los grandes dictadores de África del siglo XX, Idi Amin, quien curiosamente también fue boxeador.

"Los logros de mi abuelo me inspiraron, soy el hijo del hijo"

Lo más llamativo es que Abdul no se avergüenza de sus raíces, más bien lo contrario, se enorgullece de lo hecho por su abuelo.

"Los logros de mi abuelo me inspiraron. Era un peso pesado como yo y estoy muy orgulloso de él. Los leones solo engendran leones. Un león no puede parecerse a un perro o a un camello. Un león debe parecer un león. Es lo que hay. Soy un auténtico guerrero. Soy el hijo del hijo", explicó el joven de 25 años.

Abdul se refirió a la pelea que tendrá ante el púgil inglés: "Estoy muy feliz de enfrentarme al boxeador inglés. He esperado este momento durante tres años. Pero ahora no estamos en África, sino en Europa. Como solía decir mi abuelo, hay que ganar por KO. La única forma de derrotar a un enemigo del país es ganar por KO. Para eso hemos entrenado y eso es lo que espero conseguir", dijo antes de enfrentarse al superpeso pesado Damar Thomas.

¿Quién fue Idi Amin?

Idi Amin fue un dictador que ostentó el poder en Uganda desde 1971 a 1979, un régimen en el que asesinó a entre 300.000 y medio millón de personas. Además, Amin fue boxeador, siendo campeón nacional en el peso semipesado durante nueve años consecutivos.

Amin llegó a ser campeón de boxeo de Uganda entre 1951 y 1960 y tras perder un combate quiso organizar una revancha cuando ya era presidente, velada que terminó con una cuestionada victoria por K.O que estaba totalmente preparada. Amin llegó a autoproclamarse Rey de Escocia, un país por el que sentía una profunda admiración. Murió en 2003 a los 75 años por una insuficiencia renal. tras ser exiliado a finales de los 70, fecha en la que se ubicó en Arabia Saudí ante la imposibilidad de regresar a Uganda, donde tendría que haber respondido ante sus actos, calificados como crímenes de lesa humanidad.

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