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Kylian Mbappé rompe su silencio tras el Mundial: "Duele y dolerá durante un tiempo, no os voy a mentir"

El delantero francés, máximo goleador del Mundial 2026, se dirige a los aficionados galos en una carta.

Kylian Mbappé, en la final de consolación ante Inglaterra

Kylian Mbappé, en la final de consolación ante Inglaterra Reuters

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La selección francesa de fútbol cayó eliminada el pasado 14 de julio ante España (0-2) en la semifinal del Mundial 2026. Una dolorosa derrota para Les Bleus, que habían maravillado con su fñutbol hasta el cruce con a la postre nueva campeona del mundo. Kylian Mbappé finalizó el torneo con diez goles, proclamándose máximo goleador de la Copa del Mundo, un premio que el delante de Bondy ha admitido sirve de poco después de no lograr el gran objetivo: ser campeones del mundo.

"No nos llevamos un trofeo colectivo. Duele, y dolerá durante un tiempo, no os voy a mentir sobre eso. El título de máximo goleador lo recibo con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa además. Quizás os debíamos un final más bonito. Pero no siempre se elige el final de la historia, se elige lo que se pone en ella, y lo hemos dado todo. De eso estamos orgullosos", apunta Mbappé en una carta abierta enviada a los medios.

El capitán de 'Les Bleus', de 27 años, agradeció el trabajo de sus compañeros, sin los que "nunca habría podido marcar tanto", y de todo el equipo técnico, con especial mención al seleccionador saliente, Didier Deschamps, a quien aseguró que ya le ha dicho "lo que tenía que decirle, él lo sabe".

En el emotivo mensaje, agradeció a los aficionados franceses que nunca los dejaran "solos".

"Ni siquiera en los momentos más difíciles, ni cuando menos lo merecíamos. Esta historia la hemos escrito a varios millones de manos, no sólo once sobre el terreno de juego, impulsados por el mismo fervor", subraya el delantero del Real Madrid.

"El fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, en el que se trabaja toda una vida para intentar dominarlo, pero un juego al fin y al cabo, con sus reglas sencillas que no han cambiado desde que empezamos a jugar: balón, portería y ganas de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión", indica Mbappé.

El futbolista parisino señala que pese a la eliminación en semifinales ante España, "la historia continúa".

"Habrá otros partidos, otras tardes de verano o de invierno en las que nos volveremos a encontrar todos ante este mismo juego, con la misma ilusión intacta. Aún no hemos terminado de jugar juntos", prometió Mbappé.

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