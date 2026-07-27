Una noria, seis obstáculos y tres minutos y 33 segundos: el espectacular récord mundial de Ida Mathilde Steensgaard

La atleta danesa Ida Mathilde Steensgaard, doble campeona del mundo de carreras de obstáculos (OCR), ha firmado una nueva hazaña al convertirse en la primera persona en completar un circuito de obstáculos instalado en el interior de una noria en movimiento. Lo hizo en tres minutos y 33 segundos, justo antes de que la estructura, de 30 metros de altura, completara una vuelta completa.

El reto, celebrado en el puerto de Odense (Dinamarca), obligaba a la atleta a superar seis obstáculos mientras la noria giraba constantemente, adaptándose al movimiento de la estructura, al viento y a unos puntos de apoyo que cambiaban a cada segundo.

Una idea nacida durante un viaje a Budapest

Todo comenzó meses antes, durante un viaje de Año Nuevo a Budapest. Al ver una enorme noria, Steensgaard imaginó un desafío que uniera dos de sus grandes pasiones: trepar y las carreras de obstáculos. "Desde que era pequeña siempre me ha encantado trepar a cosas... Celebré el Año Nuevo en Budapest, donde vi una enorme noria y pensé: '¿Podría combinar mi obsesión infantil por trepar con mis habilidades en las carreras de obstáculos?'"

Aquella idea terminó convirtiéndose en un proyecto único: transformar una atracción de feria en una pista de obstáculos suspendida en el aire.

Un regreso marcado por una lesión

El reto también marcó el regreso de Ida Mathilde Steensgaard tras una lesión en el hombro. Antes de afrontar el desafío, la atleta tuvo que recuperar la estabilidad y la fuerza de la articulación con un entrenamiento específico para volver a competir al máximo nivel.

Durante varias semanas trabajó en el Red Bull Athlete Performance Center, donde combinó rehabilitación, ejercicios específicos para fortalecer el hombro, entrenamiento de fuerza, sesiones de HYROX y preparación específica para soportar las exigencias de una noria en movimiento. Incluso incorporó entrenamientos para combatir el mareo.

Velocidad, coordinación... y mucho miedo

El recorrido exigía mucho más que fuerza física. Había que mantener el equilibrio, sincronizar cada movimiento con el giro de la noria y enlazar los obstáculos sin margen para el error.

"Hay muchísimos elementos en este intento: la velocidad, los obstáculos, la sincronización, la resistencia, el agarre… y, sobre todo, el miedo." La propia atleta reconoce que el mayor desafío fue la resistencia. "No había ni un respiro. Era puro esfuerzo de resistencia; sentía como si me estuvieran desgarrando los pulmones."

Cuatro intentos para hacer historia

Steensgaard necesitó cuatro intentos para completar el desafío. En el definitivo encontró el equilibrio perfecto entre velocidad, precisión y resistencia y logró superar los seis obstáculos antes de que la noria completara una vuelta, estableciendo un nuevo récord mundial.

Una nueva demostración de la capacidad de la danesa para reinventar las carreras de obstáculos y llevar este deporte a escenarios nunca antes explorados.

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