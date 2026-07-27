Greg Rusedski, sobre Alcaraz: "Para tener alguna oportunidad de jugar en el US Open, tiene que..."

El regreso de Carlos Alcaraz a las pistas parece inminente. El murciano, fuera del circuito desde mediados de abril por una lesión en su muñeca derecha, se encuentra en la fase final de su recuperación para volver a competir tras casi cuatro meses en el dique seco, un periodo en el que se ha perdido dos grand slam (Roland Garros y Wimbledon) y los torneos del Godó, Madrid Open, Roma y Queens. Esta prolongada baja ha provocado que el ganador de siete grand slam haya caído hasta el tercer escalón del ranking de la ATP.

Con la gira estadounidense sobre cemento a la vuelta de la esquina, la gran pregunta es si Carlos Alcaraz podrá reaparecer en el Masters de Cincinnati (del 13 al 23 de agosto) y estar en condiciones de jugar el US Open (del 30 de agosto al 13 de septiembre), último grand slam del año y en el que el de El Palmar defiende 2.000 puntos como campeón vigente en Nueva York. Hace unos días la organización del Masters de Cincinnati confirmaba que Alcaraz figuraba entre los jugadores inscritos, algo que no confirma su presencia pero que alimenta la esperanza de ver al murciano de vuelta a las pistas a mediados de agosto. Por si fuera poco, el US Open también incluía en su lista de inscritos a Alcaraz, por lo que las expectativas para ver al murciano de vuelta al circuito siguen creciendo.

Pese a estas dos buenas noticias, las dudas aún persisten y hay quienes advierten de que se debe esperar para ver si el regreso de Alcaraz es un hecho o, por el contrario, aún hay que esperar para ver de nuevo al de El Palmar en acción. Greg Rusedski, finalista del US Open de 1997 y ganador de 15 títulos ATP, ha hablado sobre este asunto en su canal de YouTube 'Off Court with Greg', avisando que para que Alcaraz esté en Nueva York, debería estar antes en Cincinnati.

"Para tener alguna oportunidad de jugar en el US Open, tiene que jugar contra Cincinnati", asegura el extenista de 52 años en su canal de Youtube.

"Si juega contra Cincinnati y la muñeca aguanta, es una noticia emocionante para nuestro deporte, porque definitivamente le necesitamos de vuelta. Si no juega en Cincinnati, sabemos que no estará en el US Open y estará alejado del juego durante muchísimo tiempo", apunta Greg Rusedski.

Pese a que Alcaraz defiende 1.000 puntos como campeón en Cincinnati y otros 2.000 como campeón en el US Open, Greg Rusedski cree que el tenista murciano "tiene que ser inteligente porque tiene que subir la carga hasta cierto nivel y no quiere apresurarlo demasiado. Cincinnati podría ayudarle, ya que podrá tener algunos descansos más entre partidos, pero aún así hay muchas incógnitas".

"No pensé que jugaría en el US Open, pero lo necesitamos de vuelta"

El extenista británico, nacido en Montreal, Quebec, el 6 de septiembre de 1973, explica que es muy complicado que Alcaraz pueda jugar directamente el US Open sin antes disputar algunos partidos en Cincinnati.

"Para las mujeres es un poco más fácil porque cuando llegas a los torneos importantes, es como una semana normal con un día libre garantizado cada semana, al mejor de tres sets. Dar el salto a tres de cinco sets es difícil para los hombres", sostiene Greg Rusedski.

Por último, el extenista británico reconoce que cuando vio el último vídeo de Carlos Alcaraz pensó que no jugaría el US Open.

"Por lo que vi en ese video original, no pensé que jugaría en el US Open, pero lo necesitamos de vuelta en nuestro deporte y ya veremos. En Cincinnati, crucemos los dedos para que regrese porque extrañamos a Carlos. Realmente espero que vuelva a Cincinnati y en plena forma", deseó Greg Rusedski.